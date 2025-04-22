Тест ПДР — хто кого пропускає у заплутаній ситуації

Заплутаний тест ПДР — хто кого пропускає
Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку. В якому порядку транспортні засоби проїдуть ділянку дороги в зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Синій автомобіль, велосипед, червоний автомобіль.
- Синій автомобіль, червоний автомобіль, велосипед.
- Червоний автомобіль, велосипед, синій автомобіль.
- Червоний автомобіль, синій автомобіль, велосипед.
- Велосипед, червоний автомобіль, синій автомобіль.
- Велосипед, синій автомобіль, червоний автомобіль.
Розбір задачі
На ділянці дороги велосипедист проїжджає прямо, водій червоного автомобіля повертає ліворуч, а водій синьої машини розвертається.
Водій червоного автомобіля виїжджає з території церкви, яка вважається прилеглою до дороги територією.
Читаємо пункту 10.2 ПДР:
"Виїжджаючи на дорогу з житлової зони, дворів, місць стоянки, автозаправних станцій та інших прилеглих територій, водій повинен перед проїзною частиною чи тротуаром дати дорогу пішоходам і транспортним засобам, що рухаються по ній, а з’їжджаючи з дороги — велосипедистам і пішоходам, напрямок руху яких він перетинає".
Таким чином, водій червоної машини проїде ділянку останнім.
Водій синього автомобіля виконує розворот, тому читаємо пункт 10.4 ПДР:
"Водій, що виконує поворот ліворуч або розворот поза перехрестям з відповідного крайнього положення на проїзній частині даного напрямку, повинен дати дорогу зустрічним транспортним засобам..."
Тобто водій синього автомобіля має дати дорогу велосипедисту, який проїде ділянку першим.
Правильна відповідь №6
Раніше ми пропонували цікаві задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:
- Складний тест ПДР: хто проїде перехрестя першим та останнім?
- Цікавий тест ПДР: куди може проїхати маршрутка?
Читайте Новини.LIVE!