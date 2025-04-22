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Заплутаний тест ПДР — хто кого пропускає

22 квітня 2025 06:45
Валентин Бандура - Редактор
Тест ПДР — хто кого пропускає у заплутаній ситуації
Як роз’їхатися? Малюнок: "За! Правилами"
Валентин Бандура - Редактор

Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку. В якому порядку транспортні засоби проїдуть ділянку дороги в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Синій автомобіль, велосипед, червоний автомобіль.
  2. Синій автомобіль, червоний автомобіль, велосипед.
  3. Червоний автомобіль, велосипед, синій автомобіль.
  4. Червоний автомобіль, синій автомобіль, велосипед.
  5. Велосипед, червоний автомобіль, синій автомобіль.
  6. Велосипед, синій автомобіль, червоний автомобіль.

Розбір задачі

Тест з ПДР: хто проїде першим?

На ділянці дороги велосипедист проїжджає прямо, водій червоного автомобіля повертає ліворуч, а водій синьої машини розвертається.

Водій червоного автомобіля виїжджає з території церкви, яка вважається прилеглою до дороги територією.

Читаємо пункту 10.2 ПДР:

"Виїжджаючи на дорогу з житлової зони, дворів, місць стоянки, автозаправних станцій та інших прилеглих територій, водій повинен перед проїзною частиною чи тротуаром дати дорогу пішоходам і транспортним засобам, що рухаються по ній, а з’їжджаючи з дороги — велосипедистам і пішоходам, напрямок руху яких він перетинає".

Таким чином, водій червоної машини проїде ділянку останнім.

Водій синього автомобіля виконує розворот, тому читаємо пункт 10.4 ПДР:

"Водій, що виконує поворот ліворуч або розворот поза перехрестям з відповідного крайнього положення на проїзній частині даного напрямку, повинен дати дорогу зустрічним транспортним засобам..."

Тобто водій синього автомобіля має дати дорогу велосипедисту, який проїде ділянку першим.

Правильна відповідь №6

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