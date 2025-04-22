Тест ПДР — хто кого пропускає у заплутаній ситуації

Як роз’їхатися? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку. В якому порядку транспортні засоби проїдуть ділянку дороги в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

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Розбір задачі

На ділянці дороги велосипедист проїжджає прямо, водій червоного автомобіля повертає ліворуч, а водій синьої машини розвертається.

Водій червоного автомобіля виїжджає з території церкви, яка вважається прилеглою до дороги територією.

Читаємо пункту 10.2 ПДР:

"Виїжджаючи на дорогу з житлової зони, дворів, місць стоянки, автозаправних станцій та інших прилеглих територій, водій повинен перед проїзною частиною чи тротуаром дати дорогу пішоходам і транспортним засобам, що рухаються по ній, а з’їжджаючи з дороги — велосипедистам і пішоходам, напрямок руху яких він перетинає".

Таким чином, водій червоної машини проїде ділянку останнім.

Водій синього автомобіля виконує розворот, тому читаємо пункт 10.4 ПДР:

"Водій, що виконує поворот ліворуч або розворот поза перехрестям з відповідного крайнього положення на проїзній частині даного напрямку, повинен дати дорогу зустрічним транспортним засобам..."

Тобто водій синього автомобіля має дати дорогу велосипедисту, який проїде ділянку першим.

Правильна відповідь №6

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