Тест ПДД — кто кого пропускает в запутанной ситуации

Как разъехаться? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме о начале движения и изменении его направления. В каком порядке транспортные средства проедут участок дороги в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Синий автомобиль, велосипед, красный автомобиль. Синий автомобиль, красный автомобиль, велосипед. Красный автомобиль, велосипед, синий автомобиль. Красный автомобиль, синий автомобиль, велосипед. Велосипед, красный автомобиль, синий автомобиль. Велосипед, синий автомобиль, красный автомобиль.

Разбор задачи

На участке дороги велосипедист проезжает прямо, водитель красного автомобиля поворачивает налево, а водитель синей машины разворачивается.

Водитель красного автомобиля выезжает с территории церкви, которая считается прилегающей к дороге территорией.

Читаем пункт 10.2 ПДД:

"Выезжая на дорогу из жилой зоны, дворов, мест стоянки, автозаправочных станций и других прилегающих территорий, водитель должен перед проезжей частью или тротуаром уступить дорогу пешеходам и транспортным средствам, движущимся по ней, а съезжая с дороги — велосипедистам и пешеходам, направление движения которых он пересекает".

Таким образом, водитель красной машины проедет участок последним.

Водитель синего автомобиля выполняет разворот, поэтому читаем пункт 10.4 ПДД:

"Водитель, выполняющий поворот налево или разворот вне перекрестка из соответствующего крайнего положения на проезжей части данного направления, должен уступить дорогу встречным транспортным средствам..."

То есть водитель синего автомобиля должен уступить дорогу велосипедисту, который проедет участок первым.

Правильный ответ №6

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