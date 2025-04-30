Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная Авто Интересная задача ПДД — кто нарушает правила на повороте

Интересная задача ПДД — кто нарушает правила на повороте

Ua en ru
Дата публикации 30 апреля 2025 06:45
Задача ПДД на повороте: кто из водителей нарушает правила
Кто нарушитель? Рисунок: Exist.ua
Ключевые моменты Варианты ответа Разбор задачи Правильный ответ

Задача на знание дорожных знаков и разметки. Кто из водителей транспортных средств нарушает правила в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал Exist.ua

Реклама
Читайте также:

Варианты ответа

  1. Водитель желтого автомобиля.
  2. Водитель красного автомобиля.
  3. Оба водителя нарушают.
  4. Оба водителя не нарушают.

Разбор задачи

Тест з ПДР: хто з водіїв порушує правила?

На участке дороги водитель красного автомобиля намерен повернуть налево. Но перед собой он видит дорожный знак 5.29 "Место для разворота", который обозначает место для разворота транспортных средств и запрещает поворот налево. Следовательно, водитель нарушает правила.

Водитель желтого автомобиля, поворачивая налево, пересекает разметку 1.11. Эту линию разрешается пересекать только со стороны ее прерывистой части, а со стороны сплошной — только по завершении обгона или объезда препятствия. В изображенной ситуации желтое авто пытается пересечь разметку со стороны сплошной линии, на что водитель не имеет никаких оснований.

Таким образом, оба водителя нарушают ПДД.

Правильный ответ

№3

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /
Реклама GOOGLE ADSENSE BANNER