Задача ПДД на повороте: кто из водителей нарушает правила

Кто нарушитель? Рисунок: Exist.ua

Задача на знание дорожных знаков и разметки. Кто из водителей транспортных средств нарушает правила в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал Exist.ua

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Варианты ответа

Водитель желтого автомобиля. Водитель красного автомобиля. Оба водителя нарушают. Оба водителя не нарушают.

Разбор задачи

На участке дороги водитель красного автомобиля намерен повернуть налево. Но перед собой он видит дорожный знак 5.29 "Место для разворота", который обозначает место для разворота транспортных средств и запрещает поворот налево. Следовательно, водитель нарушает правила.

Водитель желтого автомобиля, поворачивая налево, пересекает разметку 1.11. Эту линию разрешается пересекать только со стороны ее прерывистой части, а со стороны сплошной — только по завершении обгона или объезда препятствия. В изображенной ситуации желтое авто пытается пересечь разметку со стороны сплошной линии, на что водитель не имеет никаких оснований.

Таким образом, оба водителя нарушают ПДД.

Правильный ответ

№3

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