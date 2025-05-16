Тест ПДР на перехресті: який поворотник вмикати

Який поворотник? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про попереджувальні сигнали. Який сигнал повороту зобовʼязаний увімкнути водій жовтого автомобіля у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Лівий сигнал. Правий сигнал. Спочатку правий потім лівий. Не мусить вмикати жодного сигналу.

Розбір задачі

На перехресті водій синього автомобіля повертає ліворуч, а водій жовтого має намір виконати розворот. Який сигнал повороту потрібно увімкнути?

Часто відповідають, що спочатку треба увімкнути правий, який попереджує про проїзд на перехрестя, а потім — лівий, вже під час самого розвороту.

Тепер уявимо, що водій жовтого автомобіля так і зробив — увімкнув спочатку правий поворотник. Тоді водій синього автомобіля буде вважати, що жовте авто просто повертає праворуч. Позаяк у такому випадку їхні траєкторії не перетинаються, то водієві синьої машини не обов'язково поступатися дорогою, а в результати виникне аварійна ситуація.

Саме тому в пункті 9.4 ПДР говориться:

"Сигнал забороняється подавати, якщо він може бути не зрозумілим для інших учасників руху".

Навіть, якби на перехресті не було синього автомобіля, водій жовтої машини мав би перед розворотом увімкнути відповідний сигнал повороту. У цьому випадку — лівий.

Читаємо пункт 9.2 ПДР:

"Водій повинен подавати сигнали світловими покажчиками повороту відповідного напрямку:

перед початком руху і зупинкою;

перед перестроюванням, поворотом або розворотом".

Правильна відповідь

№1

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