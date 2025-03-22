Тест ПДР — хто правильно увімкнув поворотник на колі

Тест ПДР на колі — хто правильно увімкнув поворотник
Завдання з теми про попереджувальні сигнали. Водій якого з автомобілів правильно увімкнув покажчик повороту на круговому перехресті в зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Водій червоного автомобіля.
- Водій синього автомобіля.
- Обидва водії правильно увімкнули покажчики.
- Вмикати поворотник в зображеній ситуації непотрібно.
Розбір задачі
При в’їзді на кругове перехрестя водій синього автомобіля увімкнув лівий покажчик повороту, а водій червоного — правий.
Вважається, що лівий поворотник додатково інформує інших учасників руху про намір водія їхати по кільцю, а не повертати на першому з'їзді праворуч.
Читаємо пункт 9.2 ПДР:
"Водій повинен подавати сигнали світловими покажчиками повороту відповідного напрямку: перед початком руху і зупинкою; перед перестроюванням, поворотом або розворотом".
Інших підстав для увімкнення покажчика повороту у правилах дорожнього руху не передбачено.
Кругові перехрестя позначаються відповідним дорожнім знаком 4.10 "Круговий рух".
Цей знак вимагає об'їзду клумби в напрямку, вказаному стрілками. Тобто знак вимагає не перестроювання, не повороту й не розвороту. Він вказує на необхідність об'їзду центрального острівця клумби. Тому правила дорожнього руху при в'їзді на перехрестя з круговим рухом не вимагають подавати сигнали світловими покажчиками повороту.
Інша справа — виїзд з кільця, коли водій повертає праворуч. Згідно з тим же пунктом 9.2 ПДР він повинен увімкнути відповідний поворотник.
Правильна відповідь №4
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