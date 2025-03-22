Тест ПДР — хто правильно увімкнув поворотник на колі

Хто правий? Малюнок: "За! Правилами"

Завдання з теми про попереджувальні сигнали. Водій якого з автомобілів правильно увімкнув покажчик повороту на круговому перехресті в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Водій червоного автомобіля. Водій синього автомобіля. Обидва водії правильно увімкнули покажчики. Вмикати поворотник в зображеній ситуації непотрібно.

Розбір задачі

При в’їзді на кругове перехрестя водій синього автомобіля увімкнув лівий покажчик повороту, а водій червоного — правий.

Вважається, що лівий поворотник додатково інформує інших учасників руху про намір водія їхати по кільцю, а не повертати на першому з'їзді праворуч.

Читаємо пункт 9.2 ПДР:

"Водій повинен подавати сигнали світловими покажчиками повороту відповідного напрямку: перед початком руху і зупинкою; перед перестроюванням, поворотом або розворотом".

Інших підстав для увімкнення покажчика повороту у правилах дорожнього руху не передбачено.

Кругові перехрестя позначаються відповідним дорожнім знаком 4.10 "Круговий рух".

Цей знак вимагає об'їзду клумби в напрямку, вказаному стрілками. Тобто знак вимагає не перестроювання, не повороту й не розвороту. Він вказує на необхідність об'їзду центрального острівця клумби. Тому правила дорожнього руху при в'їзді на перехрестя з круговим рухом не вимагають подавати сигнали світловими покажчиками повороту.

Інша справа — виїзд з кільця, коли водій повертає праворуч. Згідно з тим же пунктом 9.2 ПДР він повинен увімкнути відповідний поворотник.

Правильна відповідь №4

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