Тест ПДД — кто правильно включил поворотник на круге

Тест ПДД на круге — кто правильно включил поворотник
Задание по теме о предупредительных сигналах. Водитель какого из автомобилей правильно включил указатель поворота на круговом перекрестке в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Водитель красного автомобиля.
- Водитель синего автомобиля.
- Оба водителя правильно включили указатели.
- Включать поворотник в изображенной ситуации не нужно.
Разбор задачи
При въезде на круговой перекресток водитель синего автомобиля включил левый указатель поворота, а водитель красного — правый.
Считается, что левый поворотник дополнительно информирует других участников движения о намерении водителя ехать по кольцу, а не поворачивать на первом съезде направо.
Читаем пункт 9.2 ПДД:
"Водитель должен подавать сигналы световыми указателями поворота соответствующего направления: перед началом движения и остановкой; перед перестроением, поворотом или разворотом".
Других оснований для включения указателя поворота в правилах дорожного движения не предусмотрено.
Круговые перекрестки обозначаются соответствующим дорожным знаком 4.10 "Круговое движение".
Этот знак требует объезда клумбы в направлении, указанном стрелками. То есть знак требует не перестроения, не поворота и не разворота. Он указывает на необходимость объезда центрального островка клумбы. Поэтому правила дорожного движения при въезде на перекресток с круговым движением не требуют подавать сигналы световыми указателями поворота.
Другое дело — выезд с кольца, когда водитель поворачивает направо. Согласно тому же пункту 9.2 ПДД он должен включить соответствующий поворотник.
Правильный ответ №4
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