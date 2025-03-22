Тест ПДД — кто правильно включил поворотник на круге

Кто прав? Рисунок: "За! Правилами"

Задание по теме о предупредительных сигналах. Водитель какого из автомобилей правильно включил указатель поворота на круговом перекрестке в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Водитель красного автомобиля. Водитель синего автомобиля. Оба водителя правильно включили указатели. Включать поворотник в изображенной ситуации не нужно.

Разбор задачи

При въезде на круговой перекресток водитель синего автомобиля включил левый указатель поворота, а водитель красного — правый.

Считается, что левый поворотник дополнительно информирует других участников движения о намерении водителя ехать по кольцу, а не поворачивать на первом съезде направо.

Читаем пункт 9.2 ПДД:

"Водитель должен подавать сигналы световыми указателями поворота соответствующего направления: перед началом движения и остановкой; перед перестроением, поворотом или разворотом".

Других оснований для включения указателя поворота в правилах дорожного движения не предусмотрено.

Круговые перекрестки обозначаются соответствующим дорожным знаком 4.10 "Круговое движение".

Этот знак требует объезда клумбы в направлении, указанном стрелками. То есть знак требует не перестроения, не поворота и не разворота. Он указывает на необходимость объезда центрального островка клумбы. Поэтому правила дорожного движения при въезде на перекресток с круговым движением не требуют подавать сигналы световыми указателями поворота.

Другое дело — выезд с кольца, когда водитель поворачивает направо. Согласно тому же пункту 9.2 ПДД он должен включить соответствующий поворотник.

Правильный ответ №4

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