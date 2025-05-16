Тест ПДД на перекрестке: какой поворотник включать

Какой поворотник? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме о предупредительных сигналах. Какой сигнал поворота обязан включить водитель желтого автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Левый сигнал. Правый сигнал. Сначала правый потом левый. Не должен включать ни одного сигнала.

Разбор задачи

На перекрестке водитель синего автомобиля поворачивает налево, а водитель желтого намерен выполнить разворот. Какой сигнал поворота нужно включить?

Часто отвечают, что сначала надо включить правый, который предупреждает о проезде на перекресток, а потом — левый, уже во время самого разворота.

Теперь представим, что водитель желтого автомобиля так и сделал — включил сначала правый поворотник. Тогда водитель синего автомобиля будет считать, что желтое авто просто поворачивает направо. Так как в таком случае их траектории не пересекаются, то водителю синей машины не обязательно уступать дорогу, а в результате возникнет аварийная ситуация.

Именно поэтому в пункте 9.4 ПДД говорится:

"Сигнал запрещается подавать, если он может быть не понятным для других участников движения".

Даже если бы на перекрестке не было синего автомобиля, водитель желтой машины должен был бы перед разворотом включить соответствующий сигнал поворота. В данном случае — левый.

Читаем пункт 9.2 ПДД:

"Водитель должен подавать сигналы световыми указателями поворота соответствующего направления:

перед началом движения и остановкой;

перед перестроением, поворотом или разворотом".

Правильный ответ

№1

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