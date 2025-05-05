Тест ПДД: разрешен ли таксисту обгон двух машин

Можно обогнать? Рисунок: "За! Правилами"

Задача на знание дорожных знаков и по теме об обгоне. По какой из траекторий водителю такси разрешен обгон в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Траектория А. Траектория Б. Обе траектории разрешены. Обе траектории запрещены.

Разбор задачи

На участке дороги водитель такси намерен выполнить обгон. Ему предлагается опередить только синий автомобиль (А) или сразу синий и красный (Б).

На участке установлены дорожные знаки: 3.25 "Обгон запрещен" и 7.1.1 "Расстояние до объекта".

Эти знаки сообщают, что обгон будет запрещен через 800 метров.

Итак, водитель такси в изображенной ситуации может выполнить обгон. Но может ли он опередить сразу оба автомобиля?

Читаем пункт 14.5 ПДД:

"Водитель транспортного средства, выполняющего обгон, может остаться на полосе встречного движения, если после возвращения на ранее занимаемую полосу ему придется снова начать обгон, при условии, что он не создаст опасности встречным транспортным средствам, а также не будет препятствовать транспортным средствам, которые движутся за ним с более высокой скоростью".

То есть обгон нескольких авто одновременно разрешается при условии, что это не создаст опасности встречным машинам.

Правильный ответ

№3

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