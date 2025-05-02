Непростой тест ПДД на перекрестке — кто кого пропускает

Сложный тест ПДД — кто кого пропускает на перекрестке
Задача по теме о проезде перекрестков. Кто из водителей должен уступить дорогу в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложило сообщество "Автомобили, дороги, правила дорожного движения (ПДД Украины)".
Варианты ответа
- Водитель синего автомобиля.
- Водитель красного автомобиля.
Разбор задачи
Достаточно сложный перекресток, который вводит в заблуждение водителей своим круглым газоном, разделяющим транспортные потоки. Но на этом перекрестке не установлен знак 4.10 "Круговое движение".
То есть на рисунке не круговой, а обычный перекресток. Причем водители синего и красного автомобилей движутся равнозначными главными дорогами, о чем свидетельствуют знаки 2.3 "Главная дорога".
Так как водитель красного автомобиля приближается к водителю синего с правой стороны, то именно он должен проехать этот перекресток первым.
Читаем пункт 16.12 ПДД:
"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".
Правильный ответ
№1
Ранее мы предлагали интересные задачи на знание правил дорожного движения:
Читайте Новини.LIVE!