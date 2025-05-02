Непростой тест ПДД на перекрестке — кто кого пропускает

Кто первый? Рисунок: "Автомобили, дороги, правила дорожного движения (ПДД Украины)"

Задача по теме о проезде перекрестков. Кто из водителей должен уступить дорогу в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложило сообщество "Автомобили, дороги, правила дорожного движения (ПДД Украины)".

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Варианты ответа

Водитель синего автомобиля. Водитель красного автомобиля.

Разбор задачи

Достаточно сложный перекресток, который вводит в заблуждение водителей своим круглым газоном, разделяющим транспортные потоки. Но на этом перекрестке не установлен знак 4.10 "Круговое движение".

То есть на рисунке не круговой, а обычный перекресток. Причем водители синего и красного автомобилей движутся равнозначными главными дорогами, о чем свидетельствуют знаки 2.3 "Главная дорога".

Так как водитель красного автомобиля приближается к водителю синего с правой стороны, то именно он должен проехать этот перекресток первым.

Читаем пункт 16.12 ПДД:

"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".

Правильный ответ

№1

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