Тест ПДД на перекрестке — кто может проехать по сигналу регулировщика

Кто проедет? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме о регулировании дорожного движения. Какое транспортное средство проедет перекресток по сигналу регулировщика в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Зеленый и желтый автомобили. Зеленый и красный автомобили. Автобус и красный автомобиль. Автобус и желтый автомобиль. Красный автомобиль. Автобус.

Разбор задачи

На перекрестке водители желтого и зеленого автомобилей поворачивают направо, а водитель автобуса — налево. Водитель красной машины проезжает прямо.

Порядок проезда на перекрестке определяется сигналами регулировщика. А он стоит с руками, вытянутыми в стороны.

Читаем пункт 8.8 ПДД:

"Руки вытянуты в стороны, опущены или правая рука согнута перед грудью: с левой и правой сторон — разрешено движение трамвая прямо, нерельсовым транспортным средствам — прямо и направо; со стороны груди и спины — движение всех транспортных средств и пешеходов запрещено".

То есть ни желтому, ни зеленому автомобилю не разрешается движение ни в одном из направлений.

Водителям автобуса и красной машины разрешается проехать прямо или повернуть направо. Но автобусу нужно налево, а значит, он должен ждать другого сигнала.

Итак, единственным, кто может продолжить движение, является водитель красного автомобиля.

Правильный ответ

№5

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