Тест ПДД на перекрестке — кто может проехать по сигналу регулировщика

Тест ПДД с регулировщиком на перекрестке — кто может проехать
Задача по теме о регулировании дорожного движения. Какое транспортное средство проедет перекресток по сигналу регулировщика в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Зеленый и желтый автомобили.
- Зеленый и красный автомобили.
- Автобус и красный автомобиль.
- Автобус и желтый автомобиль.
- Красный автомобиль.
- Автобус.
Разбор задачи
На перекрестке водители желтого и зеленого автомобилей поворачивают направо, а водитель автобуса — налево. Водитель красной машины проезжает прямо.
Порядок проезда на перекрестке определяется сигналами регулировщика. А он стоит с руками, вытянутыми в стороны.
Читаем пункт 8.8 ПДД:
"Руки вытянуты в стороны, опущены или правая рука согнута перед грудью: с левой и правой сторон — разрешено движение трамвая прямо, нерельсовым транспортным средствам — прямо и направо; со стороны груди и спины — движение всех транспортных средств и пешеходов запрещено".
То есть ни желтому, ни зеленому автомобилю не разрешается движение ни в одном из направлений.
Водителям автобуса и красной машины разрешается проехать прямо или повернуть направо. Но автобусу нужно налево, а значит, он должен ждать другого сигнала.
Итак, единственным, кто может продолжить движение, является водитель красного автомобиля.
Правильный ответ
№5
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