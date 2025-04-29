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Тест ПДД с регулировщиком на перекрестке — кто может проехать

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Дата публикации 29 апреля 2025 20:40
Тест ПДД на перекрестке — кто может проехать по сигналу регулировщика
Кто проедет? Рисунок: "За! Правилами"
Ключевые моменты Правильный ответ Варианты ответа Разбор задачи

Задача по теме о регулировании дорожного движения. Какое транспортное средство проедет перекресток по сигналу регулировщика в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Зеленый и желтый автомобили.
  2. Зеленый и красный автомобили.
  3. Автобус и красный автомобиль.
  4. Автобус и желтый автомобиль.
  5. Красный автомобиль.
  6. Автобус.

Разбор задачи

Тест з ПДР: хто може проїхати за сигналом регулювальника?

На перекрестке водители желтого и зеленого автомобилей поворачивают направо, а водитель автобуса — налево. Водитель красной машины проезжает прямо.

Порядок проезда на перекрестке определяется сигналами регулировщика. А он стоит с руками, вытянутыми в стороны.

Читаем пункт 8.8 ПДД:

"Руки вытянуты в стороны, опущены или правая рука согнута перед грудью: с левой и правой сторон — разрешено движение трамвая прямо, нерельсовым транспортным средствам — прямо и направо; со стороны груди и спины — движение всех транспортных средств и пешеходов запрещено".

То есть ни желтому, ни зеленому автомобилю не разрешается движение ни в одном из направлений.

Водителям автобуса и красной машины разрешается проехать прямо или повернуть направо. Но автобусу нужно налево, а значит, он должен ждать другого сигнала.

Итак, единственным, кто может продолжить движение, является водитель красного автомобиля.

Правильный ответ

№5

Ранее мы предлагали интересные задачи на знание правил дорожного движения:

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Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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