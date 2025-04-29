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Головна Авто Тест ПДР з регулювальником на перехресті — хто може проїхати

Тест ПДР з регулювальником на перехресті — хто може проїхати

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Дата публікації: 29 квітня 2025 20:40
Тест ПДР на перехресті — хто може проїхати за сигналом регулювальника
Хто проїде? Малюнок: "За! Правилами"
Ключові моменти Варіанти відповіді Розбір задачі Правильна відповідь

Задача з теми про регулювання дорожнього руху. Який транспортний засіб проїде перехрестя за сигналом регулювальника у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Зелений та жовтий автомобілі.
  2. Зелений та червоний автомобілі.
  3. Автобус та червоний автомобіль.
  4. Автобус та жовтий автомобіль.
  5. Червоний автомобіль.
  6. Автобус.

Розбір задачі

Тест з ПДР: хто може проїхати за сигналом регулювальника?

На перехресті водії жовтого та зеленого автомобілів повертають праворуч, а водій автобуса — ліворуч. Водій червоної машини проїжджає прямо.

Порядок проїзду на перехресті визначається сигналами  регулювальника. А він стоїть з руками, витягнутими у сторони.

Читаємо пункт 8.8 ПДР:

"Руки витягнуті в сторони, опущені або права рука зігнута перед грудьми: з лівого і правого боків — дозволено рух трамвая прямо, нерейковим транспортним засобам — прямо і праворуч; з боку грудей і спини — рух усіх транспортних засобів і пішоходів заборонено".

Тобто ані жовтому, ані зеленому автомобілю не дозволяється рух в жодному напрямку.

Водіям автобуса та червоної машини дозволяється проїхати прямо або повернути праворуч. Але автобусу потрібно ліворуч, а значить, він має чекати іншого сигналу.

Отже, єдиним, хто може продовжити рух, є водій червоного автомобіля.

Правильна відповідь

№5

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Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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