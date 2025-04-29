Тест ПДР на перехресті — хто може проїхати за сигналом регулювальника

Тест ПДР з регулювальником на перехресті — хто може проїхати
Задача з теми про регулювання дорожнього руху. Який транспортний засіб проїде перехрестя за сигналом регулювальника у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Зелений та жовтий автомобілі.
- Зелений та червоний автомобілі.
- Автобус та червоний автомобіль.
- Автобус та жовтий автомобіль.
- Червоний автомобіль.
- Автобус.
Розбір задачі
На перехресті водії жовтого та зеленого автомобілів повертають праворуч, а водій автобуса — ліворуч. Водій червоної машини проїжджає прямо.
Порядок проїзду на перехресті визначається сигналами регулювальника. А він стоїть з руками, витягнутими у сторони.
Читаємо пункт 8.8 ПДР:
"Руки витягнуті в сторони, опущені або права рука зігнута перед грудьми: з лівого і правого боків — дозволено рух трамвая прямо, нерейковим транспортним засобам — прямо і праворуч; з боку грудей і спини — рух усіх транспортних засобів і пішоходів заборонено".
Тобто ані жовтому, ані зеленому автомобілю не дозволяється рух в жодному напрямку.
Водіям автобуса та червоної машини дозволяється проїхати прямо або повернути праворуч. Але автобусу потрібно ліворуч, а значить, він має чекати іншого сигналу.
Отже, єдиним, хто може продовжити рух, є водій червоного автомобіля.
Правильна відповідь
№5
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