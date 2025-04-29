Тест ПДР на перехресті — хто може проїхати за сигналом регулювальника

Хто проїде? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про регулювання дорожнього руху. Який транспортний засіб проїде перехрестя за сигналом регулювальника у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Зелений та жовтий автомобілі. Зелений та червоний автомобілі. Автобус та червоний автомобіль. Автобус та жовтий автомобіль. Червоний автомобіль. Автобус.

Розбір задачі

На перехресті водії жовтого та зеленого автомобілів повертають праворуч, а водій автобуса — ліворуч. Водій червоної машини проїжджає прямо.

Порядок проїзду на перехресті визначається сигналами регулювальника. А він стоїть з руками, витягнутими у сторони.

Читаємо пункт 8.8 ПДР:

"Руки витягнуті в сторони, опущені або права рука зігнута перед грудьми: з лівого і правого боків — дозволено рух трамвая прямо, нерейковим транспортним засобам — прямо і праворуч; з боку грудей і спини — рух усіх транспортних засобів і пішоходів заборонено".

Тобто ані жовтому, ані зеленому автомобілю не дозволяється рух в жодному напрямку.

Водіям автобуса та червоної машини дозволяється проїхати прямо або повернути праворуч. Але автобусу потрібно ліворуч, а значить, він має чекати іншого сигналу.

Отже, єдиним, хто може продовжити рух, є водій червоного автомобіля.

Правильна відповідь

№5

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