Непростий тест ПДР на перехресті — хто кого пропускає

Хто перший? Малюнок: "Автомобілі, дороги, правила дорожнього руху (ПДР України)"

Задача з теми про проїзд перехресть. Хто з водіїв має поступитися дорогою в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонувала спільнота "Автомобілі, дороги, правила дорожнього руху (ПДР України)".

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Варіанти відповіді

Водій синього автомобіля. Водій червоного автомобіля.

Розбір задачі

Досить складне перехрестя, яке вводить в оману водіїв своїм круглим газоном, що розділяє транспортні потоки. Але на цьому перехресті не встановлений знак 4.10 "Круговий рух".

Тобто на малюнку не кругове, а звичайне перехрестя. При чому водії синього та червоного автомобілів рухаються рівнозначними головними дорогами, про що свідчать знаки 2.3 "Головна дорога".

Позаяк водій червоного автомобіля наближається до водія синього з правого боку, то саме він має проїхати це перехрестя першим.

Читаємо пункт 16.12 ПДР:

"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов’язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух".

Правильна відповідь

№1

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