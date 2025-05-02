Непростий тест ПДР на перехресті — хто кого пропускає

Складний тест ПДР — хто кого пропускає на перехресті
Задача з теми про проїзд перехресть. Хто з водіїв має поступитися дорогою в зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонувала спільнота "Автомобілі, дороги, правила дорожнього руху (ПДР України)".
Варіанти відповіді
- Водій синього автомобіля.
- Водій червоного автомобіля.
Розбір задачі
Досить складне перехрестя, яке вводить в оману водіїв своїм круглим газоном, що розділяє транспортні потоки. Але на цьому перехресті не встановлений знак 4.10 "Круговий рух".
Тобто на малюнку не кругове, а звичайне перехрестя. При чому водії синього та червоного автомобілів рухаються рівнозначними головними дорогами, про що свідчать знаки 2.3 "Головна дорога".
Позаяк водій червоного автомобіля наближається до водія синього з правого боку, то саме він має проїхати це перехрестя першим.
Читаємо пункт 16.12 ПДР:
"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов’язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух".
Правильна відповідь
№1
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