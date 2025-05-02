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Складний тест ПДР — хто кого пропускає на перехресті

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Дата публікації: 2 травня 2025 20:40
Непростий тест ПДР на перехресті — хто кого пропускає
Хто перший? Малюнок: "Автомобілі, дороги, правила дорожнього руху (ПДР України)"
Ключові моменти Варіанти відповіді Розбір задачі Правильна відповідь

Задача з теми про проїзд перехресть. Хто з водіїв має поступитися дорогою в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонувала спільнота "Автомобілі, дороги, правила дорожнього руху (ПДР України)".

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Варіанти відповіді

  1. Водій синього автомобіля.
  2. Водій червоного автомобіля.

Розбір задачі

Тест з ПДР: хто кого пропускає на перехресті?

Досить складне перехрестя, яке вводить в оману водіїв своїм круглим газоном, що розділяє транспортні потоки. Але на цьому перехресті не встановлений знак 4.10 "Круговий рух".

Тобто на малюнку не кругове, а звичайне перехрестя. При чому водії синього та червоного автомобілів рухаються рівнозначними головними дорогами, про що свідчать знаки 2.3 "Головна дорога".

Позаяк водій червоного автомобіля наближається до водія синього з правого боку, то саме він має проїхати це перехрестя першим.

Читаємо пункт 16.12 ПДР:

"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов’язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух".

Правильна відповідь

№1

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Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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