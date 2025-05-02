Тест ПДР: хто порушує правила, повертаючи праворуч

Тест ПДР про поворот праворуч — хто порушує правила
Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку. Хто з водіїв порушує правила при повороті праворуч в зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал Exist.ua
Варіанти відповіді
- Водій синього автомобіля.
- Водій червоного автомобіля.
- Обидва водії порушують
- Жоден з водіїв не порушує.
Розбір задачі
На перехресті водії синього та червого автомобілів повертають праворуч з дороги для одностороннього руху, про що свідчить знак 5.6 "Кінець дороги з одностороннім рухом".
Водій синьої машини повертає з лівої смуги, а отже, порушує правила.
Читаємо пункт 10.4 ПДР:
"Перед поворотом праворуч та ліворуч, зокрема в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку".
Водій червоного авто повертає з правої смуги, але намагається потрапити одразу на лівий край дороги. Тому також порушує правила.
Читаємо пункт 10.5 ПДР:
"Поворот необхідно виконувати так, щоб при виїзді з перехрещення проїзних частин транспортний засіб не опинився на смузі зустрічного руху, а у разі повороту праворуч слід рухатися ближче до правого краю проїзної частини".
Правильна відповідь
№3
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