Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна Авто Тест ПДР про поворот праворуч — хто порушує правила

Тест ПДР про поворот праворуч — хто порушує правила

Ua en ru
Дата публікації: 2 травня 2025 06:45
Тест ПДР: хто порушує правила, повертаючи праворуч
Хто порушник? Малюнок: Exist.ua
Ключові моменти Варіанти відповіді Розбір задачі Правильна відповідь

Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку. Хто з водіїв порушує правила при повороті праворуч в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал Exist.ua

Реклама
Читайте також:

Варіанти відповіді

  1. Водій синього автомобіля.
  2. Водій червоного автомобіля.
  3. Обидва водії порушують
  4. Жоден з водіїв не порушує.

Розбір задачі

Тест з ПДР: хто порушує правила, повертаючи праворуч?

На перехресті водії синього та червого автомобілів повертають праворуч з дороги для одностороннього руху, про що свідчить знак 5.6 "Кінець дороги з одностороннім рухом".

Водій синьої машини повертає з лівої смуги, а отже, порушує правила.

Читаємо пункт 10.4 ПДР:

"Перед поворотом праворуч та ліворуч, зокрема в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку".

Водій червоного авто повертає з правої смуги, але намагається потрапити одразу на лівий край дороги. Тому також порушує правила.

Читаємо пункт 10.5 ПДР:

"Поворот необхідно виконувати так, щоб при виїзді з перехрещення проїзних частин транспортний засіб не опинився на смузі зустрічного руху, а у разі повороту праворуч слід рухатися ближче до правого краю проїзної частини".

Правильна відповідь

№3

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /
Реклама GOOGLE ADSENSE BANNER