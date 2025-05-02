Тест ПДР: хто порушує правила, повертаючи праворуч

Хто порушник? Малюнок: Exist.ua

Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку. Хто з водіїв порушує правила при повороті праворуч в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал Exist.ua

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Варіанти відповіді

Водій синього автомобіля. Водій червоного автомобіля. Обидва водії порушують Жоден з водіїв не порушує.

Розбір задачі

На перехресті водії синього та червого автомобілів повертають праворуч з дороги для одностороннього руху, про що свідчить знак 5.6 "Кінець дороги з одностороннім рухом".

Водій синьої машини повертає з лівої смуги, а отже, порушує правила.

Читаємо пункт 10.4 ПДР:

"Перед поворотом праворуч та ліворуч, зокрема в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку".

Водій червоного авто повертає з правої смуги, але намагається потрапити одразу на лівий край дороги. Тому також порушує правила.

Читаємо пункт 10.5 ПДР:

"Поворот необхідно виконувати так, щоб при виїзді з перехрещення проїзних частин транспортний засіб не опинився на смузі зустрічного руху, а у разі повороту праворуч слід рухатися ближче до правого краю проїзної частини".

Правильна відповідь

№3

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