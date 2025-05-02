Тест ПДД: кто нарушает правила, поворачивая направо

Кто нарушитель? Рисунок: Exist.ua

Задача по теме о начале движения и изменении его направления. Кто из водителей нарушает правила при повороте направо в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал Exist.ua

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Варианты ответа

Водитель синего автомобиля. Водитель красного автомобиля. Оба водителя нарушают Ни один из водителей не нарушает.

Разбор задачи

На перекрестке водители синего и красного автомобилей поворачивают направо с дороги для одностороннего движения, о чем свидетельствует знак 5.6 "Конец дороги с односторонним движением".

Водитель синей машины поворачивает с левой полосы, а значит, нарушает правила.

Читаем пункт 10.4 ПДД:

"Перед поворотом направо и налево, в частности в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении".

Водитель красного авто поворачивает с правой полосы, но пытается попасть сразу на левый край дороги. Поэтому также нарушает правила.

Читаем пункт 10.5 ПДД:

"Поворот необходимо выполнять так, чтобы при выезде с перекрестка проезжих частей транспортное средство не оказалось на полосе встречного движения, а в случае поворота направо следует двигаться ближе к правому краю проезжей части".

Правильный ответ

№3

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