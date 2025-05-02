Тест ПДД: кто нарушает правила, поворачивая направо

Тест ПДД о повороте направо — кто нарушает правила
Задача по теме о начале движения и изменении его направления. Кто из водителей нарушает правила при повороте направо в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал Exist.ua
Варианты ответа
- Водитель синего автомобиля.
- Водитель красного автомобиля.
- Оба водителя нарушают
- Ни один из водителей не нарушает.
Разбор задачи
На перекрестке водители синего и красного автомобилей поворачивают направо с дороги для одностороннего движения, о чем свидетельствует знак 5.6 "Конец дороги с односторонним движением".
Водитель синей машины поворачивает с левой полосы, а значит, нарушает правила.
Читаем пункт 10.4 ПДД:
"Перед поворотом направо и налево, в частности в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении".
Водитель красного авто поворачивает с правой полосы, но пытается попасть сразу на левый край дороги. Поэтому также нарушает правила.
Читаем пункт 10.5 ПДД:
"Поворот необходимо выполнять так, чтобы при выезде с перекрестка проезжих частей транспортное средство не оказалось на полосе встречного движения, а в случае поворота направо следует двигаться ближе к правому краю проезжей части".
Правильный ответ
№3
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