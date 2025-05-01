Цікавий тест ПДР — як роз’їхатися з трамваєм на круговому перехресті

Тест ПДР на круговому перехресті — як роз’їхатися з трамваєм
Задача з теми про проїзд перехресть. Які транспортні засоби мають перевагу в зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал Exist.ua
Варіанти відповіді
- Трамвай.
- Автомобілі.
Розбір задачі
Водій трамвая має намір проїхати кругове перехрестя, а водії червоного та блакитного автомобілів вже рухаються по колу.
На нерегульованих перехрестях рівнозначних доріг трамвай зазвичай має перевагу, але в зображеній ситуації зовсім інша історія.
Читаємо пункт 16.12 ПДР:
"На будь-якому нерегульованому перехресті трамвай, незалежно від напрямку його подальшого руху, має перевагу перед нерейковими транспортними засобами, що наближаються до нього по рівнозначній дорозі, крім перехресть, де організовано круговий рух.
Перевага в русі на нерегульованих перехрестях, де організовано круговий рух і які позначені дорожнім знаком 4.10 "Круговий рух", надається транспортним засобам, які вже рухаються по колу".
Зображена ситуація повністю відповідає вимогам цього пункту ПДР, тому першими проїдуть перехрестя автомобілі.
Правильна відповідь
№2
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