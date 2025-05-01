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Тест ПДР на круговому перехресті — як роз’їхатися з трамваєм

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Дата публікації: 1 травня 2025 20:40
Цікавий тест ПДР — як роз’їхатися з трамваєм на круговому перехресті
Хто в пріоритеті? Малюнок: Exist.ua
Ключові моменти Варіанти відповіді Розбір задачі Правильна відповідь

Задача з теми про проїзд перехресть. Які транспортні засоби мають перевагу в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал Exist.ua

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Варіанти відповіді

  1. Трамвай.
  2. Автомобілі.

Розбір задачі

Тест з ПДР: хто кого пропускає на круговому перехресті?

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Водій трамвая має намір проїхати кругове перехрестя, а водії червоного та блакитного автомобілів вже рухаються по колу.

На нерегульованих перехрестях рівнозначних доріг трамвай зазвичай має перевагу, але в зображеній ситуації зовсім інша історія.

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Читаємо пункт 16.12 ПДР

"На будь-якому нерегульованому перехресті трамвай, незалежно від напрямку його подальшого руху, має перевагу перед нерейковими транспортними засобами, що наближаються до нього по рівнозначній дорозі, крім перехресть, де організовано круговий рух.

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Перевага в русі на нерегульованих перехрестях, де організовано круговий рух і які позначені дорожнім знаком 4.10 "Круговий рух", надається транспортним засобам, які вже рухаються по колу".

Зображена ситуація повністю відповідає вимогам цього пункту ПДР, тому першими проїдуть перехрестя автомобілі.

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Правильна відповідь

№2

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:

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Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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