Тест ПДР — кого має пропустити водій на перехресті

Кого пропускаємо? Малюнок: Drossel.ua

Задача з теми про проїзд перехресть. Який транспортний засіб ви зобов’язані пропустити в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував Drossel.ua

Реклама

Читайте також:

Варіанти відповіді

Трамвай. Трамвай, білий та чорний автомобіль. Трамвай, чорний та білий автомобіль. Трамвай та білий автомобіль. Трамвай та чорний автомобіль. Проїде першим.

Розбір задачі

На перехресті водії трамвая та чорного автомобіля проїжджають прямо, а водій білої машини повертає ліворуч. Ви їдете прямо, й ваша траєкторія руху перетинається з траєкторіями інших водіїв.

Перехрестя не обладнане світлофорами, а отже є нерегульованим. Але перед вами встановлені знаки 2.1 "Дати дорогу" та 7.8 "Напрямок головної дороги". Згідно з ними, на головних дорогах знаходяться трамвай та білий автомобіль, а значить саме вони мають перевагу.

Читаємо пункт 16.11 ПДР:

"На перехресті нерівнозначних доріг водій транспортного засобу, що рухається по другорядній дорозі, повинен дати дорогу транспортним засобам, які наближаються до даного перехрещення проїзних частин по головній дорозі, незалежно від напрямку їх подальшого руху".

При цьому першим проїде водій трамвая.

Читаємо пункт 16.12 ПДР:

"На будь-якому нерегульованому перехресті трамвай, незалежно від напрямку його подальшого руху, має перевагу перед нерейковими транспортними засобами, що наближаються до нього по рівнозначній дорозі, крім перехресть, де організовано круговий рух".

З водієм чорного авто ви перебуваєте на рівнозначних другорядних дорогах, тому роз’їдетеся за правилом правої руки. Продовжуємо читати пункт 16.12 ПДР:

"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов’язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух".

Чорний автомобіль наближається до вас з правого боку, а отже, йому також потрібно поступитися.

Правильна відповідь

№2

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху: