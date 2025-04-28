Тест ПДР — хто проїде останнім нерегульоване перехрестя

Хто перший? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про проїзд перехресть. Кому має дати дорогу водій білого автомобіля в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Трамваю. Трамваю та велосипедисту. Трамваю та синьому автомобілю. Синьому автомобілю. Велосипедисту. Має дати дорогу усім транспортним засобам.

Розбір задачі

На нерегульованому перехресті водії трамвая та синього автомобіля і велосипедист проїжджають прямо, а водій білої машини повертає ліворуч. На перехресті відсутні будь-які знаки пріоритету, отже усі дороги на ньому рівнозначні.

На таких перехрестях насамперед потрібно послуговуватися правилом перешкоди праворуч.

Читаємо пункт 16.12 ПДР:

"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов’язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух".

З правого боку до водія білого автомобіля наближається велосипедист. Своєю чергою водій білої машини наближається з правого боку до синього авто. Тобто водій білого автомобіля зобовʼязаний пропустити велосипедиста, але має перевагу перед синьою машиною.

Щоб зʼясувати, як роз’їхатися з трамваєм, продовжуємо читати пункт 16.12 ПДР:

"На будь-якому нерегульованому перехресті трамвай, незалежно від напрямку його подальшого руху, має перевагу перед нерейковими транспортними засобами, що наближаються до нього по рівнозначній дорозі, крім перехресть, де організовано круговий рух".

Тобто водій білого авто повинен пропустити окрім велосипедиста ще й трамвай.

В реальному житті у 98% випадків водій синього авто проїде разом з трамваєм, не почекавши, поки водій білої машини дасть дорогу водію трамвая, а потім виконає свій маневр. Але, якщо таке порушення водія синього автомобіля зафіксує патруль поліції, він отримає заслужене покарання.

Правильна відповідь

№ 2

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