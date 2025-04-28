Тест ПДД — кто проедет последним нерегулируемый перекресток

Тест ПДД на нерегулируемом перекрестке — кто проедет последним
Задача по теме о проезде перекрестков. Кому должен уступить дорогу водитель белого автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Трамваю.
- Трамваю и велосипедисту.
- Трамваю и синему автомобилю.
- Синему автомобилю.
- Велосипедисту.
- Должен дать дорогу всем транспортным средствам.
Разбор задачи
На нерегулируемом перекрестке водители трамвая и синего автомобиля и велосипедист проезжают прямо, а водитель белой машины поворачивает налево. На перекрестке отсутствуют какие-либо знаки приоритета, следовательно, все дороги на нем равнозначны.
На таких перекрестках в первую очередь нужно пользоваться правилом помехи справа.
Читаем пункт 16.12 ПДД:
"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".
С правой стороны к водителю белого автомобиля приближается велосипедист. В свою очередь водитель белой машины приближается с правой стороны к синему авто. То есть водитель белого автомобиля обязан пропустить велосипедиста, но имеет преимущество перед синей машиной.
Чтобы выяснить, как разъехаться с трамваем, продолжаем читать пункт 16.12 ПДД:
"На любом нерегулируемом перекрестке трамвай, независимо от направления его дальнейшего движения, имеет преимущество перед нерельсовыми транспортными средствами, приближающимися к нему по равнозначной дороге, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".
То есть водитель белого авто должен пропустить кроме велосипедиста еще и трамвай.
В реальной жизни в 98% случаев водитель синего авто проедет вместе с трамваем, не подождав, пока водитель белой машины даст дорогу водителю трамвая, а затем выполнит свой маневр. Но, если такое нарушение водителя синего автомобиля зафиксирует патруль полиции, он получит заслуженное наказание.
Правильный ответ
№ 2
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