Тест ПДД — кто проедет последним нерегулируемый перекресток

Кто первый? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме о проезде перекрестков. Кому должен уступить дорогу водитель белого автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Трамваю. Трамваю и велосипедисту. Трамваю и синему автомобилю. Синему автомобилю. Велосипедисту. Должен дать дорогу всем транспортным средствам.

Разбор задачи

На нерегулируемом перекрестке водители трамвая и синего автомобиля и велосипедист проезжают прямо, а водитель белой машины поворачивает налево. На перекрестке отсутствуют какие-либо знаки приоритета, следовательно, все дороги на нем равнозначны.

На таких перекрестках в первую очередь нужно пользоваться правилом помехи справа.

Читаем пункт 16.12 ПДД:

"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".

С правой стороны к водителю белого автомобиля приближается велосипедист. В свою очередь водитель белой машины приближается с правой стороны к синему авто. То есть водитель белого автомобиля обязан пропустить велосипедиста, но имеет преимущество перед синей машиной.

Чтобы выяснить, как разъехаться с трамваем, продолжаем читать пункт 16.12 ПДД:

"На любом нерегулируемом перекрестке трамвай, независимо от направления его дальнейшего движения, имеет преимущество перед нерельсовыми транспортными средствами, приближающимися к нему по равнозначной дороге, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".

То есть водитель белого авто должен пропустить кроме велосипедиста еще и трамвай.

В реальной жизни в 98% случаев водитель синего авто проедет вместе с трамваем, не подождав, пока водитель белой машины даст дорогу водителю трамвая, а затем выполнит свой маневр. Но, если такое нарушение водителя синего автомобиля зафиксирует патруль полиции, он получит заслуженное наказание.

Правильный ответ

№ 2

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