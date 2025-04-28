Тест ПДД на регулируемом перекрестке — кто кого пропускает

Тест ПДД — кто кого пропускает на регулируемом перекрестке
Задача по теме о проезде перекрестков. Кто из водителей автомобилей проедет перекресток последним в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "Школа Авто".
Варианты ответа
- Водитель белого автомобиля.
- Водитель серого автомобиля.
Разбор задачи
На перекрестке водитель белого автомобиля поворачивает налево, а водитель серой машины проезжает прямо. Траектории их движения пересекаются, а значит, кто-то из них должен уступить дорогу.
Перекресток оборудован светофорами, поэтому является регулируемым. В изображенной ситуации оба водителя имеют право продолжать движение, ведь для белого автомобиля включен зеленый сигнал в основной секции светофора, а для серого светится зеленая стрелочка при основном красном.
Читаем пункт 16.6 ПДД:
"Поворачивая налево или разворачиваясь при зеленом сигнале основного светофора, водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, движущимся во встречном направлении прямо или поворачивающим направо".
Значит ли это, что водитель белого автомобиля должен уступить дорогу серой машине? Отнюдь. Во-первых, водитель серого авто не движется во встречном направлении и не поворачивает направо. Во-вторых, ему разрешает движение зеленая стрелка, включенная в дополнительной секции светофора.
Читаем пункт 16.9 ПДД:
"При движении в направлении стрелки, включенной в дополнительной секции одновременно с желтым или красным сигналом светофора, водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся с других направлений".
Следовательно, уступить дорогу должен водитель серого автомобиля.
Правильный ответ
№2
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