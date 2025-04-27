Тест ПДД в пробке — что делать водителю на перекрестке

Как поступить? Рисунок: Exist.ua

Задача на тему о проезде перекрестков. Разрешено ли водителю повернуть направо в ситуации, когда за перекрестком впереди образовалась пробка?

Задачу предложил канал Exist.ua

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Варианты ответа

Разрешено. Запрещено.

Разбор задачи

На перекрестке для водителя красного автомобиля светится зеленый сигнал светофора, который разрешает движение во всех направлениях. Но впереди за перекрестком образовалась пробка.

Читаем пункт 16.4 ПДД:

"Запрещается выезжать на любой перекресток, в том числе при сигнале светофора, разрешающем движение, если образовалась пробка, которая заставит водителя остановиться на перекрестке, что создаст препятствие для движения других транспортных средств и пешеходов".

Но в изображенной ситуации при повороте направо водитель красного автомобиля не остановится на перекрестке и не создаст препятствия для движения других транспортных средств.

Если бы водителю нужно было ехать прямо, тогда пришлось бы подождать.

Правильный ответ

№1

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