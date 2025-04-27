Тест ПДД в пробке — что делать водителю на перекрестке

Тест ПДД — что делать водителю, если впереди пробка
Задача на тему о проезде перекрестков. Разрешено ли водителю повернуть направо в ситуации, когда за перекрестком впереди образовалась пробка?
Задачу предложил канал Exist.ua
Варианты ответа
- Разрешено.
- Запрещено.
Разбор задачи
На перекрестке для водителя красного автомобиля светится зеленый сигнал светофора, который разрешает движение во всех направлениях. Но впереди за перекрестком образовалась пробка.
Читаем пункт 16.4 ПДД:
"Запрещается выезжать на любой перекресток, в том числе при сигнале светофора, разрешающем движение, если образовалась пробка, которая заставит водителя остановиться на перекрестке, что создаст препятствие для движения других транспортных средств и пешеходов".
Но в изображенной ситуации при повороте направо водитель красного автомобиля не остановится на перекрестке и не создаст препятствия для движения других транспортных средств.
Если бы водителю нужно было ехать прямо, тогда пришлось бы подождать.
Правильный ответ
№1
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