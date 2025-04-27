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Тест ПДД — что делать водителю, если впереди пробка

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Дата публикации 27 апреля 2025 11:15
Тест ПДД в пробке — что делать водителю на перекрестке
Как поступить? Рисунок: Exist.ua
Ключевые моменты Варианты ответа Разбор задачи Правильный ответ

Задача на тему о проезде перекрестков. Разрешено ли водителю повернуть направо в ситуации, когда за перекрестком впереди образовалась пробка?

Задачу предложил канал Exist.ua

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Варианты ответа

  1. Разрешено.
  2. Запрещено.

Разбор задачи

Тест з ПДР: чи може водій повернути праворуч?

На перекрестке для водителя красного автомобиля светится зеленый сигнал светофора, который разрешает движение во всех направлениях. Но впереди за перекрестком образовалась пробка.

Читаем пункт 16.4 ПДД:

"Запрещается выезжать на любой перекресток, в том числе при сигнале светофора, разрешающем движение, если образовалась пробка, которая заставит водителя остановиться на перекрестке, что создаст препятствие для движения других транспортных средств и пешеходов".

Но в изображенной ситуации при повороте направо водитель красного автомобиля не остановится на перекрестке и не создаст препятствия для движения других транспортных средств.

Если бы водителю нужно было ехать прямо, тогда пришлось бы подождать.

Правильный ответ

№1

Ранее мы предлагали интересные задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:

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Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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