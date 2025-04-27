Тест ПДР в заторі — що робити водію на перехресті

Як вчинити? Малюнок: Exist.ua

Задача з теми про проїзд перехресть. Чи дозволено водієві повернути праворуч в ситуації, коли за перехрестям попереду утворився затор?

Завдання запропонував канал Exist.ua

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Варіанти відповіді

Дозволено. Заборонено.

Розбір задачі

На перехресті для водія червоного автомобіля світиться зелений сигнал світлофора, який дозволяє рух в усіх напрямках. Але попереду за перехрестям утворився затор.

Читаємо пункт 16.4 ПДР:

"Забороняється виїжджати на будь-яке перехрестя, зокрема при сигналі світлофора, що дозволяє рух, якщо утворився затор, який змусить водія зупинитися на перехресті, що створить перешкоду для руху інших транспортних засобів і пішоходів".

Але в зображеній ситуації при повороті праворуч водій червоного автомобіля не зупиниться на перехресті та не створить перешкоди для руху інших транспортних засобів.

Якби водієві потрібно було їхати прямо, тоді довелося б зачекати.

Правильна відповідь

№1

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