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Головна Авто Тест ПДР — що робити водію на перехресті, коли попереду затор

Тест ПДР — що робити водію на перехресті, коли попереду затор

Ua en ru
Дата публікації: 27 квітня 2025 11:15
Тест ПДР в заторі — що робити водію на перехресті
Як вчинити? Малюнок: Exist.ua
Ключові моменти Варіанти відповіді Розбір задачі Правильна відповідь

Задача з теми про проїзд перехресть. Чи дозволено водієві повернути праворуч в ситуації, коли за перехрестям попереду утворився затор?

Завдання запропонував канал Exist.ua

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Варіанти відповіді

  1. Дозволено.
  2. Заборонено.

Розбір задачі

Тест з ПДР: чи може водій повернути праворуч?

На перехресті для водія червоного автомобіля світиться зелений сигнал світлофора, який дозволяє рух в усіх напрямках. Але попереду за перехрестям утворився затор.

Читаємо пункт 16.4 ПДР:

"Забороняється виїжджати на будь-яке перехрестя, зокрема при сигналі світлофора, що дозволяє рух, якщо утворився затор, який змусить водія зупинитися на перехресті, що створить перешкоду для руху інших транспортних засобів і пішоходів".

Але в зображеній ситуації при повороті праворуч водій червоного автомобіля не зупиниться на перехресті та не створить перешкоди для руху інших транспортних засобів.

Якби водієві потрібно було їхати прямо, тоді довелося б зачекати.

Правильна відповідь

№1

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Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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