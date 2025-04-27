Тест ПДР в заторі — що робити водію на перехресті

Тест ПДР — що робити водію на перехресті, коли попереду затор
Задача з теми про проїзд перехресть. Чи дозволено водієві повернути праворуч в ситуації, коли за перехрестям попереду утворився затор?
Завдання запропонував канал Exist.ua
Варіанти відповіді
- Дозволено.
- Заборонено.
Розбір задачі
На перехресті для водія червоного автомобіля світиться зелений сигнал світлофора, який дозволяє рух в усіх напрямках. Але попереду за перехрестям утворився затор.
Читаємо пункт 16.4 ПДР:
"Забороняється виїжджати на будь-яке перехрестя, зокрема при сигналі світлофора, що дозволяє рух, якщо утворився затор, який змусить водія зупинитися на перехресті, що створить перешкоду для руху інших транспортних засобів і пішоходів".
Але в зображеній ситуації при повороті праворуч водій червоного автомобіля не зупиниться на перехресті та не створить перешкоди для руху інших транспортних засобів.
Якби водієві потрібно було їхати прямо, тоді довелося б зачекати.
Правильна відповідь
№1
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