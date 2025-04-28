Тест ПДР на регульованому перехресті — хто кого пропускає

Хто останній? Малюнок: "Школа Авто"

Задача з теми про проїзд перехресть. Хто з водіїв автомобілів проїде перехрестя останнім в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "Школа Авто".

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Варіанти відповіді

Водій білого автомобіля. Водій сірого автомобіля.

Розбір задачі

На перехресті водій білого автомобіля повертає ліворуч, а водій сірої машини проїжджає прямо. Траєкторії їхнього руху перетинаються, а отже, хтось з них має поступитися.

Перехрестя обладнане світлофорами, тому є регульованим. В зображеній ситуації обидва водії мають право продовжувати рух, адже для білого автомобіля увімкнений зелений сигнал в основній секції світлофора, а для сірого світиться зелена стрілочка при основному червоному.

Читаємо пункт 16.6 ПДР:

"Повертаючи ліворуч або розвертаючись при зеленому сигналі основного світлофора, водій нерейкового транспортного засобу зобов’язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються в зустрічному напрямку прямо або повертають праворуч".

Чи значить це, що водій білого автомобіля має поступитися сірій машині? Аж ніяк. По-перше, водій сірого авто не рухається у зустрічному напрямку та не повертає праворуч. По-друге, йому дозволяє рух зелена стрілка, увімкнена у додатковій секції світлофора.

Читаємо пункт 16.9 ПДР:

"Під час руху в напрямку стрілки, ввімкнутої в додатковій секції одночасно з жовтим або червоним сигналом світлофора, водій має дати дорогу транспортним засобам, що рухаються з інших напрямків".

Отже, поступитися має водій сірого автомобіля.

Правильна відповідь

№2

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