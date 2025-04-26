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Головна Авто Тест ПДР для досвідчених водіїв — куди можна продовжити рух

Тест ПДР для досвідчених водіїв — куди можна продовжити рух

Ua en ru
Дата публікації: 26 квітня 2025 11:25
Тест ПДР для розумних водіїв — куди можна продовжити рух
Куди проїхати? Малюнок: Exist.ua
Ключові моменти Варіанти відповіді Розбір задачі Правильна відповідь №4

Задача на знання дорожніх знаків та з теми про початок руху та зміну його напрямку. В якому напрямку може продовжити рух водій білого автомобіля в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал Exist.ua

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Варіанти відповіді

  1. А, Б, В.
  2. А, Б.
  3. Б, В.
  4. Б.

Розбір задачі

Тест з ПДР: за якими напрямками може проїхати водій білого авто?

На ділянці дороги водієві білого автомобіля пропонують три напрямки для подальшого руху: розворот (А), прямо (Б) та праворуч (В).

Водій бачить перед собою дорожній знак 4.4 "Рух прямо або праворуч", який дозволяє рух лише у вказаних напрямках.

Тобто можна одразу сказати, що розворот (А) водієві заборонений.

Попри дозвіл знака, повернути праворуч (В) водій також не може, адже автомобіль знаходиться на лівій смузі.

Читаємо пункт 10.4 ПДР:

"Перед поворотом праворуч та ліворуч, у тому числі в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку".

Але ніщо не заважає водію рухатися прямо (Б).

Правильна відповідь №4

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Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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