Тест ПДД для умных водителей — куда можно продолжить движение

Куда проехать? Рисунок: Exist.ua

Задача на знание дорожных знаков и по теме о начале движения и изменении его направления. В каком направлении может продолжить движение водитель белого автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал Exist.ua

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Варианты ответа

А, Б, В. А, Б. Б, В. Б.

Разбор задачи

На участке дороги водителю белого автомобиля предлагают три направления для дальнейшего движения: разворот (А), прямо (Б) и направо (В).

Водитель видит перед собой дорожный знак 4.4 "Движение прямо или направо", который разрешает движение только в указанных направлениях.

То есть можно сразу сказать, что разворот (А) водителю запрещен.

Несмотря на разрешение знака, повернуть направо (В) водитель также не может, ведь автомобиль находится на левой полосе.

Читаем пункт 10.4 ПДД:

"Перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении".

Но ничто не мешает водителю двигаться прямо (Б).

Правильный ответ №4

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