Тест ПДД: кого должен пропустить водитель на перекрестке

Кого пропускаем? Рисунок: Drossel.ua

Задача по теме о проезде перекрестков. Какое транспортное средство вы обязаны пропустить в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил Drossel.ua

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Варианты ответа

Трамвай. Трамвай, белый и черный автомобиль. Трамвай, черный и белый автомобиль. Трамвай и белый автомобиль. Трамвай и черный автомобиль. Пройдет первым.

Разбор задачи

На перекрестке водители трамвая и черного автомобиля проезжают прямо, а водитель белой машины поворачивает налево. Вы едете прямо, и ваша траектория движения пересекается с траекториями других водителей.

Перекресток не оборудован светофорами, а значит является нерегулируемым. Но перед вами установлены знаки 2.1 "Уступить дорогу" и 7.8 "Направление главной дороги". Согласно им, на главных дорогах находятся трамвай и белый автомобиль, а значит именно они имеют преимущество.

Читаем пункт 16.11 ПДД:

"На перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, которые приближаются к данному перекрестку проезжих частей по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения".

При этом первым проедет водитель трамвая.

Читаем пункт 16.12 ПДД:

"На любом нерегулируемом перекрестке трамвай, независимо от направления его дальнейшего движения, имеет преимущество перед нерельсовыми транспортными средствами, приближающимися к нему по равнозначной дороге, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".

С водителем черного авто вы находитесь на равнозначных второстепенных дорогах, поэтому разъедетесь по правилу правой руки. Продолжаем читать пункт 16.12 ПДД:

"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".

Черный автомобиль приближается к вам с правой стороны, а значит, ему также нужно уступить дорогу.

Правильный ответ

№2

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