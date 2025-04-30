Тест ПДД: кого должен пропустить водитель на перекрестке

Тест ПДД на перекрестке — кого должен пропустить водитель
Задача по теме о проезде перекрестков. Какое транспортное средство вы обязаны пропустить в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил Drossel.ua
Варианты ответа
- Трамвай.
- Трамвай, белый и черный автомобиль.
- Трамвай, черный и белый автомобиль.
- Трамвай и белый автомобиль.
- Трамвай и черный автомобиль.
- Пройдет первым.
Разбор задачи
На перекрестке водители трамвая и черного автомобиля проезжают прямо, а водитель белой машины поворачивает налево. Вы едете прямо, и ваша траектория движения пересекается с траекториями других водителей.
Перекресток не оборудован светофорами, а значит является нерегулируемым. Но перед вами установлены знаки 2.1 "Уступить дорогу" и 7.8 "Направление главной дороги". Согласно им, на главных дорогах находятся трамвай и белый автомобиль, а значит именно они имеют преимущество.
Читаем пункт 16.11 ПДД:
"На перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, которые приближаются к данному перекрестку проезжих частей по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения".
При этом первым проедет водитель трамвая.
Читаем пункт 16.12 ПДД:
"На любом нерегулируемом перекрестке трамвай, независимо от направления его дальнейшего движения, имеет преимущество перед нерельсовыми транспортными средствами, приближающимися к нему по равнозначной дороге, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".
С водителем черного авто вы находитесь на равнозначных второстепенных дорогах, поэтому разъедетесь по правилу правой руки. Продолжаем читать пункт 16.12 ПДД:
"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".
Черный автомобиль приближается к вам с правой стороны, а значит, ему также нужно уступить дорогу.
Правильный ответ
№2
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