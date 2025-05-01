Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна Авто Тестування ПДР — чи дозволений водієві автомобіля обгін

Тестування ПДР — чи дозволений водієві автомобіля обгін

Ua en ru
Дата публікації: 1 травня 2025 06:45
Тест ПДР з суцільною лінією — чи дозволений водію авто обгін
Можна обігнати? Малюнок: "За! Правилами"
Ключові моменти Варіанти відповіді Розбір задачі Правильна відповідь

Задача на знання дорожніх знаків та з теми про обгін. Чи дозволено водієві червоного автомобіля обігнати трактор у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Реклама
Читайте також:

Варіанти відповіді

  1. Дозволяється.
  2. Дозволяється, якщо швидкість трактора менша за 30 км/год.
  3. Забороняється.

Розбір задачі

Тест з ПДР: чи дозволений обгін?

Водій червоного автомобіля має намір обігнати трактор на дорозі, яка має по одній смузі в кожному напрямку. При чому для розділення транспортних потоків використана суцільна лінія розмітки.

На ділянці встановлені знаки 1.28 "Залізничний переїзд без шлагбаума" та 1.31.1 "Наближення до залізничного переїзду". Ці знаки встановлюються поза населеними пунктами на відстані 150-300 м до початку небезпечної ділянки.

Згідно пункту 14.6 ПДР, обгін заборонено на залізничних переїздах та ближче ніж за 100 м перед ними. Але дорожні знаки повідомляють, що до переїзду щонайменше 150 м, а отже, обгін з цих причин не забороняється.

За правилами, суцільну лінію дорожньої розмітки перетинати забороняється. Але існує виключення, за яким дозволяється обгін поодинокого транспортного засобу що рухається зі швидкістю менш як 30 км/год.

Правильна відповідь

№2

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /
Реклама GOOGLE ADSENSE BANNER