Тест ПДР з суцільною лінією — чи дозволений водію авто обгін

Можна обігнати? Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання дорожніх знаків та з теми про обгін. Чи дозволено водієві червоного автомобіля обігнати трактор у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Дозволяється. Дозволяється, якщо швидкість трактора менша за 30 км/год. Забороняється.

Розбір задачі

Водій червоного автомобіля має намір обігнати трактор на дорозі, яка має по одній смузі в кожному напрямку. При чому для розділення транспортних потоків використана суцільна лінія розмітки.

На ділянці встановлені знаки 1.28 "Залізничний переїзд без шлагбаума" та 1.31.1 "Наближення до залізничного переїзду". Ці знаки встановлюються поза населеними пунктами на відстані 150-300 м до початку небезпечної ділянки.

Згідно пункту 14.6 ПДР, обгін заборонено на залізничних переїздах та ближче ніж за 100 м перед ними. Але дорожні знаки повідомляють, що до переїзду щонайменше 150 м, а отже, обгін з цих причин не забороняється.

За правилами, суцільну лінію дорожньої розмітки перетинати забороняється. Але існує виключення, за яким дозволяється обгін поодинокого транспортного засобу що рухається зі швидкістю менш як 30 км/год.

Правильна відповідь

№2

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