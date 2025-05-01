Тест ПДД со сплошной линией — разрешен ли водителю авто обгон

Можно обогнать? Рисунок: "За! Правилами"

Задача на знание дорожных знаков и по теме об обгоне. Разрешено ли водителю красного автомобиля обогнать трактор в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Разрешается. Разрешается, если скорость трактора меньше 30 км/ч. Запрещается.

Разбор задачи

Водитель красного автомобиля намерен обогнать трактор на дороге, которая имеет по одной полосе в каждом направлении. Причем для разделения транспортных потоков использована сплошная линия разметки.

На участке установлены знаки 1.28 "Железнодорожный переезд без шлагбаума" и 1.31.1 "Приближение к железнодорожному переезду". Эти знаки устанавливаются вне населенных пунктов на расстоянии 150-300 м до начала опасного участка.

Согласно пункту 14.6 ПДД, обгон запрещен на железнодорожных переездах и ближе чем за 100 м перед ними. Но дорожные знаки сообщают, что до переезда не менее 150 м, а значит, обгон по этим причинам не запрещается.

По правилам, сплошную линию дорожной разметки пересекать запрещается. Но существует исключение, по которому разрешается обгон одиночного транспортного средства движущегося со скоростью менее 30 км/ч.

Правильный ответ

№2

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