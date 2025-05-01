Тест ПДД со сплошной линией — разрешен ли водителю авто обгон

Тестирование ПДД — разрешен ли водителю автомобиля обгон
Задача на знание дорожных знаков и по теме об обгоне. Разрешено ли водителю красного автомобиля обогнать трактор в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Разрешается.
- Разрешается, если скорость трактора меньше 30 км/ч.
- Запрещается.
Разбор задачи
Водитель красного автомобиля намерен обогнать трактор на дороге, которая имеет по одной полосе в каждом направлении. Причем для разделения транспортных потоков использована сплошная линия разметки.
На участке установлены знаки 1.28 "Железнодорожный переезд без шлагбаума" и 1.31.1 "Приближение к железнодорожному переезду". Эти знаки устанавливаются вне населенных пунктов на расстоянии 150-300 м до начала опасного участка.
Согласно пункту 14.6 ПДД, обгон запрещен на железнодорожных переездах и ближе чем за 100 м перед ними. Но дорожные знаки сообщают, что до переезда не менее 150 м, а значит, обгон по этим причинам не запрещается.
По правилам, сплошную линию дорожной разметки пересекать запрещается. Но существует исключение, по которому разрешается обгон одиночного транспортного средства движущегося со скоростью менее 30 км/ч.
Правильный ответ
№2
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