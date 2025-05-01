Интересный тест ПДД — как разъехаться с трамваем на круговом перекрестке

Тест ПДД на круговом перекрестке — как разъехаться с трамваем
Задача по теме о проезде перекрестков. Какие транспортные средства имеют преимущество в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал Exist.ua
Варианты ответа
- Трамвай.
- Автомобили.
Разбор задачи
Водитель трамвая намеревается проехать круговой перекресток, а водители красного и голубого автомобилей уже движутся по кругу.
На нерегулируемых перекрестках равнозначных дорог трамвай обычно имеет преимущество, но в изображенной ситуации совсем другая история.
Читаем пункт 16.12 ПДД:
"На любом нерегулируемом перекрестке трамвай, независимо от направления его дальнейшего движения, имеет преимущество перед нерельсовыми транспортными средствами, приближающимися к нему по равнозначной дороге, кроме перекрестков, где организовано круговое движение.
Преимущество в движении на нерегулируемых перекрестках, где организовано круговое движение и которые обозначены дорожным знаком 4.10 "Круговое движение", предоставляется транспортным средствам, которые уже движутся по кругу".
Изображенная ситуация полностью соответствует требованиям этого пункта ПДД, поэтому первыми проедут перекресток автомобили.
Правильный ответ
№2
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