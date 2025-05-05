Тест ПДР — чи дозволений таксисту обгін двох машин

Можна обігнати? Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання дорожніх знаків та з теми про обгін. За якою з траєкторій водієві таксі дозволений обгін у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Траєкторія А. Траєкторія Б. Обидві траєкторії дозволені. Обидві траєкторії заборонені.

Розбір задачі

На ділянці дороги водій таксі має намір виконати обгін. Йому пропонується випередити лише синій автомобіль (А) або одразу синій та червоний (Б).

На ділянці встановлені дорожні знаки: 3.25 "Обгін заборонено" та 7.1.1 "Відстань до об'єкта".

Ці знаки повідомляють, що обгін буде заборонено через 800 метрів.

Отже, водій таксі в зображеній ситуації може виконати обіг. Та чи може він випередити одразу обидва автомобілі?

Читаємо пункт 14.5 ПДР:

"Водій транспортного засобу, який виконує обгін, може залишитися на смузі зустрічного руху, якщо після повернення на раніше займану смугу йому доведеться знову розпочати обгін, за умови, що він не створить небезпеки зустрічним транспортним засобам, а також не перешкоджатиме транспортним засобам, які рухаються за ним з вищою швидкістю".

Тобто обгін декількох авто одночасно дозволяється за умови, що це не створить небезпеки зустрічним машинам.

Правильна відповідь

№3

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