Тест ПДД на перекрестке с трамваями: кто проедет третьим

Кто третий? Рисунок: Exist.ua

Задача по темам о проезде перекрестков и регулировании дорожного движения. Какое транспортное средство проедет перекресток третьим в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал Exist.ua.

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Варианты ответа

Желтый автомобиль. Синий автомобиль. Красный трамвай. Желтый трамвай.

Разбор задачи

На перекрестке водитель красного трамвая поворачивает налево, водитель желтого трамвая — направо, а водители желтого и синего автомобилей проезжают прямо.

На перекрестке установлены светофоры, но в изображенной ситуации все они подают желтые мигающие сигналы.

Читаем пункт 8.3 ПДД:

"Сигналы светофоров, кроме желтого мигающего, имеют преимущество перед дорожными знаками приоритета".

Таким образом транспортные средства разъедутся по знакам приоритета 2.1 "Дать дорогу" и 7.8 "Направление главной дороги", согласно которым первым проедет красный трамвай, ведь он находится на главной дороге.

Читаем пункт 16.11 ПДД:

"На перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, которые приближаются к данному перекрестку проезжих частей по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения".

Все остальные транспортные средства находятся на равнозначных второстепенных дорогах, поэтому вторым проедет желтый трамвай.

Читаем пункт 16.12 ПДД:

"На любом нерегулируемом перекрестке трамвай, независимо от направления его дальнейшего движения, имеет преимущество перед нерельсовыми транспортными средствами, приближающимися к нему по равнозначной дороге, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".

Наконец водитель желтого автомобиля обязан пропустить водителя синей машины, который приближается к нему с правой стороны.

Читаем пункт 16.12 ПДД:

"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".

Следовательно, третьим перекресток покинет синий автомобиль.

Правильный ответ

№2

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