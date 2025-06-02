Хитрий тест з ПДР: хто винен у зіткненні

Хто порушник? Малюнок: Exist.ua

Задача на знання дорожніх знаків та з теми про початок руху та зміну його напрямку. Хто з водіїв порушив правила та винен у зіткненні автомобілів у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал Exist.ua.

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Варіанти відповіді

Водій білого автомобіля. Водій зеленого автомобіля. Обидва водії.

Розбір задачі

На ділянці дороги водій білого автомобіля виїхав зі стоянки та повернув праворуч. У цей момент з ним стикнувся водій зеленого автомобіля, який повертав ліворуч.

Читаємо пункт 10.2 ПДР:

"Виїжджаючи на дорогу з житлової зони, дворів, місць стоянки, автозаправних станцій та інших прилеглих територій, водій повинен перед проїзною частиною чи тротуаром дати дорогу пішоходам і транспортним засобам, що рухаються по ній, а з’їжджаючи з дороги — велосипедистам і пішоходам, напрямок руху яких він перетинає".

Здавалося б вина водія білого авто незаперечна, але є один нюанс. Знак 5.29 "Місце для розвороту" позначає місце для розвороту транспортних засобів та забороняє поворот ліворуч.

Виходить, що водій зеленого автомобіля проігнорував вимоги інформаційно-вказівного знаку та порушив правила.

Правильна відповідь

№2

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