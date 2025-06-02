Хитрий тест з ПДР: хто винен у зіткненні

Непростий тест з ПДР — хто винен у зіткненні
Задача на знання дорожніх знаків та з теми про початок руху та зміну його напрямку. Хто з водіїв порушив правила та винен у зіткненні автомобілів у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал Exist.ua.
Варіанти відповіді
- Водій білого автомобіля.
- Водій зеленого автомобіля.
- Обидва водії.
Розбір задачі
На ділянці дороги водій білого автомобіля виїхав зі стоянки та повернув праворуч. У цей момент з ним стикнувся водій зеленого автомобіля, який повертав ліворуч.
Читаємо пункт 10.2 ПДР:
"Виїжджаючи на дорогу з житлової зони, дворів, місць стоянки, автозаправних станцій та інших прилеглих територій, водій повинен перед проїзною частиною чи тротуаром дати дорогу пішоходам і транспортним засобам, що рухаються по ній, а з’їжджаючи з дороги — велосипедистам і пішоходам, напрямок руху яких він перетинає".
Здавалося б вина водія білого авто незаперечна, але є один нюанс. Знак 5.29 "Місце для розвороту" позначає місце для розвороту транспортних засобів та забороняє поворот ліворуч.
Виходить, що водій зеленого автомобіля проігнорував вимоги інформаційно-вказівного знаку та порушив правила.
Правильна відповідь
№2
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