Тест ПДР для досвідчених водіїв: за якою траєкторією дозволений поворот

Як повернути? Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання дорожніх знаків та загальних положень ПДР. За якою траєкторією водієві синього автомобіля дозволено повернути на АЗС у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

За траєкторією А. За траєкторією Б. Обидві траєкторії дозволені. Обидві траєкторії заборонені.

Розбір задачі

Водій має намір повернути ліворуч на АЗС, для чого йому пропонуються дві траєкторії.

На ділянці дороги встановлено дорожній 4.1 "Рух прямо", який дозволяє рух лише у вказаному напрямку. Дія знаку поширюється на перехрещення проїзних частин, перед яким він встановлений. Якщо знак встановлено на початку дороги або за перехрестям, його дія поширюється на ділянку дороги до найближчого перехрестя. Знак не забороняє поворот праворуч у двори та на інші прилеглі до дороги території.

Знак не забороняє поворот у прилеглі до дороги території, зокрема до АЗС. Але йдеться лише про поворот праворуч. А водій синього автомобіля планує повернути ліворуч.

Початківці часто помиляються, коли вважають, що дозволено траєкторія Б, адже, на їхню думку, це наступне перехрещення проїзних частин, на яку дія знаку не поширюється. Але в зображеній ситуації жодного перехрещення немає — це прилегла територія, а не перехрестя.

Читаємо пункт 1.10 ПДР:

"Прилегла територія — територія, що прилягає до краю проїзної частини та не призначена для наскрізного проїзду, а лише для в'їзду до дворів, на стоянки, автозаправні станції, будівельні майданчики тощо або виїзду з них".

Правильна відповідь

№4

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