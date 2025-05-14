Тест ПДД для опытных водителей: по какой траектории разрешен поворот

Хитрый тест ПДД — по какой траектории разрешен поворот
Задача на знание дорожных знаков и общих положений ПДД. По какой траектории водителю синего автомобиля разрешено повернуть на АЗС в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- По траектории А.
- По траектории Б.
- Обе траектории разрешены.
- Обе траектории запрещены.
Разбор задачи
Водитель намерен повернуть налево на АЗС, для чего ему предлагаются две траектории.
На участке дороги установлен дорожный 4.1 "Движение прямо", который разрешает движение только в указанном направлении. Действие знака распространяется на перекресток проезжих частей, перед которым он установлен. Если знак установлен в начале дороги или за перекрестком, его действие распространяется на участок дороги до ближайшего перекрестка. Знак не запрещает поворот направо во дворы и на другие прилегающие к дороге территории.
Знак не запрещает поворот в прилегающие к дороге территории, в частности к АЗС. Но речь идет только о повороте направо. А водитель синего автомобиля планирует повернуть налево.
Начинающие водители часто ошибаются, когда считают, что разрешена траектория Б ведь по их мнению, это следующее перекрещивание проезжих частей, на которую действие знака не распространяется. Но в изображенной ситуации никакого перекрестка нет — это прилегающая территория, а не перекресток.
Читаем пункт 1.10 ПДД:
"Прилегающая территория — территория, прилегающая к краю проезжей части и не предназначенная для сквозного проезда, а только для въезда во дворы, на стоянки, автозаправочные станции, строительные площадки и т.п. или выезда из них".
Правильный ответ
№4
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