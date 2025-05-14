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Хитрый тест ПДД — по какой траектории разрешен поворот

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Дата публикации 14 мая 2025 06:45
Тест ПДД для опытных водителей: по какой траектории разрешен поворот
Как повернуть? Рисунок: "За! Правилами"

Задача на знание дорожных знаков и общих положений ПДД. По какой траектории водителю синего автомобиля разрешено повернуть на АЗС в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. По траектории А.
  2. По траектории Б.
  3. Обе траектории разрешены.
  4. Обе траектории запрещены.

Разбор задачи

Тест з ПДР: за якою траєкторією можна повернути ліворуч?

Водитель намерен повернуть налево на АЗС, для чего ему предлагаются две траектории.

На участке дороги установлен дорожный 4.1 "Движение прямо", который разрешает движение только в указанном направлении. Действие знака распространяется на перекресток проезжих частей, перед которым он установлен. Если знак установлен в начале дороги или за перекрестком, его действие распространяется на участок дороги до ближайшего перекрестка. Знак не запрещает поворот направо во дворы и на другие прилегающие к дороге территории.

Знак не запрещает поворот в прилегающие к дороге территории, в частности к АЗС. Но речь идет только о повороте направо. А водитель синего автомобиля планирует повернуть налево.

Начинающие водители часто ошибаются, когда считают, что разрешена траектория Б ведь по их мнению, это следующее перекрещивание проезжих частей, на которую действие знака не распространяется. Но в изображенной ситуации никакого перекрестка нет — это прилегающая территория, а не перекресток.

Читаем пункт 1.10 ПДД:

"Прилегающая территория — территория, прилегающая к краю проезжей части и не предназначенная для сквозного проезда, а только для въезда во дворы, на стоянки, автозаправочные станции, строительные площадки и т.п. или выезда из них".

Правильный ответ

№4

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:

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Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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