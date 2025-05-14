Тест ПДД для опытных водителей: по какой траектории разрешен поворот

Как повернуть? Рисунок: "За! Правилами"

Задача на знание дорожных знаков и общих положений ПДД. По какой траектории водителю синего автомобиля разрешено повернуть на АЗС в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

По траектории А. По траектории Б. Обе траектории разрешены. Обе траектории запрещены.

Разбор задачи

Водитель намерен повернуть налево на АЗС, для чего ему предлагаются две траектории.

На участке дороги установлен дорожный 4.1 "Движение прямо", который разрешает движение только в указанном направлении. Действие знака распространяется на перекресток проезжих частей, перед которым он установлен. Если знак установлен в начале дороги или за перекрестком, его действие распространяется на участок дороги до ближайшего перекрестка. Знак не запрещает поворот направо во дворы и на другие прилегающие к дороге территории.

Знак не запрещает поворот в прилегающие к дороге территории, в частности к АЗС. Но речь идет только о повороте направо. А водитель синего автомобиля планирует повернуть налево.

Начинающие водители часто ошибаются, когда считают, что разрешена траектория Б ведь по их мнению, это следующее перекрещивание проезжих частей, на которую действие знака не распространяется. Но в изображенной ситуации никакого перекрестка нет — это прилегающая территория, а не перекресток.

Читаем пункт 1.10 ПДД:

"Прилегающая территория — территория, прилегающая к краю проезжей части и не предназначенная для сквозного проезда, а только для въезда во дворы, на стоянки, автозаправочные станции, строительные площадки и т.п. или выезда из них".

Правильный ответ

№4

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