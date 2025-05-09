Экспресс-тест ПДД: можно ли обогнать попутный автомобиль

Можно обогнать? Рисунок: Exist.ua

Задача на знание дорожных знаков и по теме об обгоне. Разрешен ли обгон впереди идущего автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал Exist.ua.

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Варианты ответа

Разрешен. Разрешено, если попутное авто едет со скоростью менее 30 км/ч. Запрещено.

Разбор задачи

Водитель, который намеревается обогнать впереди идущий автомобиль, видит перед собой знак 1.23.1 "Примыкание второстепенной дороги". Этот знак предупреждает о примыкании второстепенной дороги с правой стороны, и устанавливается в населенных пунктах на расстоянии 50-100 м до начала опасного участка.

Пункт 14.6 ПДД запрещает обгон на перекрестке. А согласно пункту 1.10 ПДД, перекрестком считается место пересечения, прилегания или разветвления дорог на одном уровне. То есть, как и в случае изображенном на рисунке.

Итак, водитель пытается обогнать автомобиль на расстоянии 50-100 м до перекрестка. С учетом такого короткого отрезка пути, он вряд ли успеет выполнить опасный маневр до пересечения дорог.

Правильный ответ

№3

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