Экспресс-тест ПДД: можно ли обогнать попутный автомобиль

Быстрый тест ПДД — можно ли обогнать попутный автомобиль
Задача на знание дорожных знаков и по теме об обгоне. Разрешен ли обгон впереди идущего автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал Exist.ua.
Варианты ответа
- Разрешен.
- Разрешено, если попутное авто едет со скоростью менее 30 км/ч.
- Запрещено.
Разбор задачи
Водитель, который намеревается обогнать впереди идущий автомобиль, видит перед собой знак 1.23.1 "Примыкание второстепенной дороги". Этот знак предупреждает о примыкании второстепенной дороги с правой стороны, и устанавливается в населенных пунктах на расстоянии 50-100 м до начала опасного участка.
Пункт 14.6 ПДД запрещает обгон на перекрестке. А согласно пункту 1.10 ПДД, перекрестком считается место пересечения, прилегания или разветвления дорог на одном уровне. То есть, как и в случае изображенном на рисунке.
Итак, водитель пытается обогнать автомобиль на расстоянии 50-100 м до перекрестка. С учетом такого короткого отрезка пути, он вряд ли успеет выполнить опасный маневр до пересечения дорог.
Правильный ответ
№3
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