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Швидкий тест ПДР — чи можна обігнати попутне авто

Ua en ru
Дата публікації: 9 травня 2025 06:45
Експрес-тест ПДР: чи можна обігнати попутне авто
Можна обігнати? Малюнок: Exist.ua

Задача на знання дорожніх знаків та з теми про обгін. Чи дозволений обгін автомобіля попереду у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал Exist.ua.

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Варіанти відповіді

  1. Дозволено.
  2. Дозволено, якщо попутне авто їде зі швидкістю менш як 30 км/год.
  3. Заборонено.

Розбір задачі

Тест ПДР: чи можна обігнати попутне авто?

Водій, який має намір обігнати автомобіль попереду, бачить перед собою знак 1.23.1 "Прилягання другорядної дороги". Цей знак попереджає про прилягання другорядної дороги з правого боку, та встановлюється у населених пунктах на відстані 50–100 м до початку небезпечної ділянки.

Пункт 14.6 ПДР забороняє обгін на перехресті. А згідно з пунктом 1.10 ПДР, перехрестям вважається місце перехрещення, прилягання або розгалуження доріг на одному рівні. Тобто, як й у випадку зображеному на малюнку.

Отже, водій намагається обігнати автомобіль на відстані 50-100 м до перехрестя. З урахуванням такого короткого відрізка шляху, він навряд встигне виконати небезпечний маневр до перетину доріг.

Правильна відповідь

№3

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:

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Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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