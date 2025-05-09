Експрес-тест ПДР: чи можна обігнати попутне авто

Швидкий тест ПДР — чи можна обігнати попутне авто
Задача на знання дорожніх знаків та з теми про обгін. Чи дозволений обгін автомобіля попереду у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал Exist.ua.
Варіанти відповіді
- Дозволено.
- Дозволено, якщо попутне авто їде зі швидкістю менш як 30 км/год.
- Заборонено.
Розбір задачі
Водій, який має намір обігнати автомобіль попереду, бачить перед собою знак 1.23.1 "Прилягання другорядної дороги". Цей знак попереджає про прилягання другорядної дороги з правого боку, та встановлюється у населених пунктах на відстані 50–100 м до початку небезпечної ділянки.
Пункт 14.6 ПДР забороняє обгін на перехресті. А згідно з пунктом 1.10 ПДР, перехрестям вважається місце перехрещення, прилягання або розгалуження доріг на одному рівні. Тобто, як й у випадку зображеному на малюнку.
Отже, водій намагається обігнати автомобіль на відстані 50-100 м до перехрестя. З урахуванням такого короткого відрізка шляху, він навряд встигне виконати небезпечний маневр до перетину доріг.
Правильна відповідь
№3
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