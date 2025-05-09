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Тест ПДД о повороте налево — кто должен уступить

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Дата публикации 9 мая 2025 20:40
Тест ПДД: кто должен уступить на повороте
Кто пропускает? Рисунок: "ПДД онлайн. Изучаем, повторяем"

Задача по теме о начале движения и изменении его направления. Кто кого должен пропустить при повороте налево в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложило сообщество "ПДД онлайн. Изучаем, повторяем".

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Варианты ответа

  1. Водитель грузовика пропускает красный автомобиль.
  2. Водитель красного автомобиля пропускает грузовик.
  3. По договоренности между водителями.

Разбор задачи

Тест з ПДР: хто кому має поступитися?

На перекрестке водители красного автомобиля и грузовика поворачивают налево. Так как их траектории движения неотвратимо пересекутся, кто-то должен уступить дорогу.

Перед водителями установлены знаки 2.1 "Уступить дорогу", 4.6 "Движение направо или налево" и 5.6 "Конец дороги с односторонним движением".

Это означает, что они оба выезжают со второстепенной односторонней дороги на магистраль, где организовано двустороннее движение. При этом поворачивать налево им не запрещено (знак 4.6). Кроме того, дорожная разметка 1.18 также показывает разрешенные направления движения.

Для того чтобы выяснить, кто из водителей имеет преимущество, читаем пункт 10.11 ПДД:

"В случае если траектории движения транспортных средств пересекаются, а очередность проезда не обусловлена настоящими Правилами, уступить дорогу должен водитель, к которому транспортное средство приближается с правой стороны".

Следовательно, пропустить должен водитель красного автомобиля, поскольку грузовик находится от него справа.

Правильный ответ №2

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Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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