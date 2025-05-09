Тест ПДР: хто має поступитися на повороті

Хто пропускає? Малюнок: "ПДР онлайн. Вивчаємо, повторюємо"

Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку. Хто кого має пропустити при повороті ліворуч в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонувала спільнота "ПДР онлайн. Вивчаємо, повторюємо".

Реклама

Читайте також:

Варіанти відповіді

Водій вантажівки пропускає червоний автомобіль. Водій червоного автомобіля пропускає вантажівку. За домовленістю між водіями.

Розбір задачі

На перехресті водії червоного автомобіля та вантажівки повертають ліворуч. Позаяк їхні траєкторії руху невідворотно перетнуться, хтось має поступитися.

Перед водіями встановлені знаки 2.1 "Дати дорогу", 4.6 "Рух праворуч або ліворуч" та 5.6 "Кінець дороги з одностороннім рухом".

Це означає, що вони обидва виїжджають з другорядної односторонньої дороги на магістраль, де організовано двосторонній рух. При цьому повертати ліворуч їм не заборонено (знак 4.6). Крім того, дорожня розмітка 1.18 також показує дозволені напрямки руху.

Для того, щоб зʼясувати, хто з водіїв має перевагу, читаємо пункт 10.11 ПДР:

"У разі коли траєкторії руху транспортних засобів перетинаються, а черговість проїзду не обумовлена цими Правилами, дати дорогу повинен водій, до якого транспортний засіб наближається з правого боку".

Отже, пропустити має водій червоного автомобіля, позаяк вантажівка перебуває від нього праворуч.

Правильна відповідь №2

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху: