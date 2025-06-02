Хитрый тест по ПДД: кто виноват в столкновении

Кто нарушитель? Рисунок: Exist.ua

Задача на знание дорожных знаков и по теме о начале движения и изменении его направления. Кто из водителей нарушил правила и виноват в столкновении автомобилей в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал Exist.ua.

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Варианты ответа

Водитель белого автомобиля. Водитель зеленого автомобиля. Оба водителя.

Разбор задачи

На участке дороги водитель белого автомобиля выехал со стоянки и повернул направо. В этот момент с ним столкнулся водитель зеленого автомобиля, который поворачивал налево.

Читаем пункт 10.2 ПДД:

"Выезжая на дорогу из жилой зоны, дворов, мест стоянки, автозаправочных станций и других прилегающих территорий, водитель должен перед проезжей частью или тротуаром уступить дорогу пешеходам и транспортным средствам, движущимся по ней, а съезжая с дороги — велосипедистам и пешеходам, направление движения которых он пересекает".

Казалось бы вина водителя белого авто неоспорима, но есть один нюанс. Знак 5.29 "Место для разворота" обозначает место для разворота транспортных средств и запрещает поворот налево.

Получается, что водитель зеленого автомобиля проигнорировал требования информационно-указательного знака и нарушил правила.

Правильный ответ

№2

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