Хитрый тест по ПДД: кто виноват в столкновении

Непростой тест по ПДД — кто виноват в столкновении
Задача на знание дорожных знаков и по теме о начале движения и изменении его направления. Кто из водителей нарушил правила и виноват в столкновении автомобилей в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал Exist.ua.
Варианты ответа
- Водитель белого автомобиля.
- Водитель зеленого автомобиля.
- Оба водителя.
Разбор задачи
На участке дороги водитель белого автомобиля выехал со стоянки и повернул направо. В этот момент с ним столкнулся водитель зеленого автомобиля, который поворачивал налево.
Читаем пункт 10.2 ПДД:
"Выезжая на дорогу из жилой зоны, дворов, мест стоянки, автозаправочных станций и других прилегающих территорий, водитель должен перед проезжей частью или тротуаром уступить дорогу пешеходам и транспортным средствам, движущимся по ней, а съезжая с дороги — велосипедистам и пешеходам, направление движения которых он пересекает".
Казалось бы вина водителя белого авто неоспорима, но есть один нюанс. Знак 5.29 "Место для разворота" обозначает место для разворота транспортных средств и запрещает поворот налево.
Получается, что водитель зеленого автомобиля проигнорировал требования информационно-указательного знака и нарушил правила.
Правильный ответ
№2
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