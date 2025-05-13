Тест ПДД: куда может проехать красное авто на перекрестке

Где разрешено движение? Рисунок: Exist.ua

Задача на знание дорожных знаков, а также по темам о начале движения и изменении его направления и о преимуществах маршрутных транспортных средств. По какой траектории разрешено движение водителю красного автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал Exist.ua

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Варианты ответа

А, Б Б, Г Б, В, Г А, Б, Г По любой траектории

Разбор задачи

На перекрестке водителю красного автомобиля предложены направления для дальнейшего движения: прямо, разворот и два варианта поворота направо.

На перекрестке установлены знаки приоритета 2.1 "Уступить дорогу", 2.3 "Главная дорога" и 7.8 "Направление главной дороги". Но они не имеют никакого значения для решения этой задачи.

В отличие от знака 3.23 "Поворот налево запрещен", который запрещает поворот налево, но разрешает разворот (А).

Также ничего не запрещает водителю двигаться прямо (Б).

Осталось выяснить, по какой траектории можно повернуть направо.

Читаем пункт 10.5 ПДД:

"Поворот необходимо выполнять так, чтобы при выезде с перекрестка проезжих частей транспортное средство не оказалось на полосе встречного движения, а в случае поворота направо следует двигаться ближе к правому краю проезжей части".

То есть правила обязывают поворачивать направо по траектории Г. Но в таком случае водитель окажется на полосе для общественного транспорта, где запрещен проезд для других авто, о чем сигнализирует знак 5.11 "Полоса для движения маршрутных транспортных средств".

Читаем пункт 17.2 ПДД:

"Водитель, который поворачивает направо на дороге с полосой для маршрутных транспортных средств, отделенной прерывистой линией дорожной разметки, может выполнять поворот с этой полосы. В таких местах разрешается также заезжать на нее во время выезда на дорогу и для посадки или высадки пассажиров у правого края проезжей части".

Правильный ответ

№4

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