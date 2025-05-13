Тест ПДР: куди може проїхати червоне авто на перехресті

Де дозволений рух? Малюнок: Exist.ua

Задача на знання дорожніх знаків, а також з тем про початок руху і зміну його напрямку та про переваги маршрутних транспортних засобів. За якою траєкторією дозволено рух водієві червоного автомобіля у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал Exist.ua

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Варіанти відповіді

А, Б Б, Г Б, В, Г А, Б, Г За будь-якою траєкторією

Розбір задачі

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Не перехресті водію червоного автомобіля запропоновані напрями для подальшого руху: прямо, розворот та два варіанти повороту праворуч.

На перехресті встановлені знаки пріоритету 2.1 "Дати дорогу", 2.3 "Головна дорога" та 7.8 "Напрямок головної дороги". Але вони не мають жодного значення для розвʼязання цієї задачі.

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На відміну від знаку 3.23 "Поворот ліворуч заборонено", який забороняє поворот ліворуч, але дозволяє розворот (А).

Також нічого не забороняє водієві рушити прямо (Б).

Залишилось зʼясувати, за якою траєкторією можна повернути праворуч.

Читаємо пункт 10.5 ПДР:

"Поворот необхідно виконувати так, щоб при виїзді з перехрещення проїзних частин транспортний засіб не опинився на смузі зустрічного руху, а у разі повороту праворуч слід рухатися ближче до правого краю проїзної частини".

Тобто правила зобовʼязують повертати праворуч за траєкторією Г. Але у такому разі водій опиниться на смузі для громадського транспорту, де заборонений проїзд для інших авто, про що сигналізує знак 5.11 "Смуга для руху маршрутних транспортних засобів".

Читаємо пункт 17.2 ПДР:

"Водій, який повертає праворуч на дорозі зі смугою для маршрутних транспортних засобів, що відокремлена переривчастою лінією дорожньої розмітки, може виконувати поворот з цієї смуги. У таких місцях дозволяється також заїжджати на неї під час виїзду на дорогу і для посадки чи висадки пасажирів біля правого краю проїзної частини".

Правильна відповідь

№4

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