Непростой тест ПДД — можно ли водителю авто опередить трамвай

Может ли авто опередить трамвай? Рисунок: Exist.ua

Этот тест по ПДД проверит вашу внимательность к дорожным знакам и важным нюансам на дороге во время движения, которые часто игнорируют даже опытные водители. На первый взгляд — ситуация простая. Но действительно ли вы уверены, как поступить правильно?

Задание предложил канал Exist.ua.

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Варианты ответа

Разрешено. Запрещено.

Разбор задачи

Прямая дорога с трамвайными путями, справа — остановка общественного транспорта, обозначенная знаком 5.45.1 "Пункт остановки автобуса". Также присутствует желтая разметка Z-образной формы, означающая остановку общественного транспорта. Впереди трамвай, движущийся прямо.

Водитель синего авто, приближающегося к остановке, задумался: можно ли опередить трамвай справа?

Дорожный знак 5.45.1 "Пункт остановки автобуса" обозначает начало посадочной площадки автобуса, движущегося по установленному маршруту, но не распространяется на трамваи, поскольку те имеют собственную полосу на пути.

Водитель синего авто имеет право опередить трамвай справа, поскольку трамвай не осуществляет посадку/высадку пассажиров на проезжую часть, а площадка остановки является вынесенной и не создает препятствий для движения.

Правильный ответ

№1

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