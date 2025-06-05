Новий знак на парковках Львова — що позначає та чи можливий штраф

Дорожні знаки на вулицях міста. Фото: "Галицький Кореспондент"

У Львові з'явився новий дорожній знак біля паркомісць, який уже викликав хвилю запитань серед місцевих водіїв. Символ із зображенням дитячого візочка активно встановлюють у різних районах міста, тож багато хто цікавиться: що він означає, кому призначений і чи може стати підставою для штрафу.

Деталі розповіла пресслужба Львівської міської ради на офіційному порталі.

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Що означає новий знак із дитячим візочком на парковках Львова

Нові таблички із зображенням дитячого візочка встановлюють саме до знаку паркування. Вони позначають паркомісця, рекомендовані для водіїв із маленькими дітьми.

Мета таких позначок — покращити умови для родин, які пересуваються з немовлятами, особливо в центральній частині міста, де знайти вільне місце для авто непросто. Відомо, що така соціальна ініціатива закликає до взаємоповаги між учасниками дорожнього руху.

Новий знак на парковках Львова. Фото: city-adm.lviv.ua

Чи передбачений штраф за паркування під новим знаком

Жодного офіційного покарання за ігнорування цього знака наразі не існує. Це не частина ПДР і не регламентується законом. Тому штраф за паркування на місці з візочком водієві не загрожує.

Однак у Львівській міськраді наголошують, навіть якщо юридичних наслідків немає, етичний аспект порушення залишається. Йдеться про повагу до батьків, які пересуваються з дітьми й потребують зручного доступу до установ і об'єктів міської інфраструктури.

Тож, водії без дітей можуть залишати авто на таких місцях, однак міська влада сподівається на свідомість і розуміння з боку автовласників.

Коментар міської влади — для чого потрібна ініціатива

Керівник КП "Львовавтодор" Микола Власюк підкреслив, що ці таблички мають інформаційно-нагадувальну функцію. Вони створені не для покарання, а для акценту на соціально важливих потребах.

"Такі таблички мають підкреслити важливість потреб родин із дітьми, яким справді часто складніше дістатися потрібного місця в місті", — зазначає посадовець.

Де вже встановлено нові знаки у Львові

На цей момент нові знаки з'явилися на таких локаціях:

вул. Костя Левицького

вул. Листопадового Чину

вул. Озаркевича

вул. Підвальна

площа Берестейської Унії

У планах міста — розширити цю практику на інші райони Львова.

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