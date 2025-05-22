Количество обычных паркомест в Украине уменьшится

Семейное паркоместо. Фото: thesun.co.uk

Согласно действующему законодательству не менее 10% мест на стоянках должны предназначаться для людей с инвалидностью. Новая инициатива депутатов Верховной Рады предусматривает создание также отдельных паркомест для водителей с детьми в возрасте до трех лет.

Об этом написал Autogid.

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Что предлагают

На рассмотрении в парламенте находится законопроект, который предусматривает выделение специальных паркомест для водителей с детьми в возрасте до трех лет.

Похожие нормы для автостоянок давно практикуют во многих западных странах, например, в Германии, Австрии, Польше, Канаде и США. Там они стали стандартом для парковок возле торгово-развлекательных центров, супермаркетов и муниципальных объектов.

Согласно проекту, не менее 5% от всех мест на каждой стоянке должны быть предназначены для родителей с малышами. Такие зоны должны быть четко обозначены и отличаться от обычных паркомест — чтобы ими могли пользоваться исключительно те, кто перевозит детей до трех лет и имеет соответствующую маркировку на авто.

Как будут наказываться нарушители этой нормы пока не сообщается, но напомним, что за нарушение правил парковки на местах для людей с инвалидностью на водителя налагается штраф в размере от 1 020 до 1 700 грн. За повторное нарушение — до 2 550 грн.

Почему это важно

Речь идет не о привилегированном отношении к отдельным группам населения, отмечают инициаторы законопроекта, а о безопасности и удобстве. Посадка и высадка ребенка, особенно когда его нужно нести на руках, становятся значительно безопаснее, если автомобиль припаркован ближе ко входу в заведение.

Для многих родителей визит с младенцем превращается в настоящее логистическое испытание. Парковка ближе к входу, а не на расстоянии нескольких сотен метров, значительно упростит повседневные задачи. Это особенно важно во время непогоды или когда нужно быстро реагировать на потребности малыша.

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