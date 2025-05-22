Кількість звичайних паркомісць в Україні зменшиться

Родинне паркомісце. Фото: thesun.co.uk

Згідно з чинним законодавством щонайменше 10% місць на стоянках мають призначатися для людей з інвалідністю. Нова ініціатива депутатів Верховної Ради передбачає створення також окремих паркомісць для водіїв з дітьми віком до трьох років.

Про це написав Autogid.

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Що пропонують

На розгляді у парламенті знаходиться законопроєкт, який передбачає виділення спеціальних паркомісць для водіїв з дітьми віком до трьох років.

Схожі норми для автостоянок давно практикують у багатьох західних країнах, наприклад, в Німеччині, Австрії, Польщі, Канаді та США. Там вони стали стандартом для парковок біля торгово-розважальних центрів, супермаркетів та муніципальних обʼєктів.

Згідно з проєктом, щонайменше 5% від усіх місць на кожній стоянці повинні бути призначені для батьків з малюками. Такі зони мають бути чітко позначені й відрізнятися від звичайних паркомісць — щоб ними могли користуватися виключно ті, хто перевозить дітей до трьох років та має відповідне маркування на авто.

Як будуть каратися порушники цієї норми поки що не повідомляється, але нагадаємо, що за порушення правил паркування на місцях для людей з інвалідністю на водія накладається штраф у розмірі від 1 020 до 1 700 грн. За повторне порушення — до 2 550 грн.

Чому це важливо

Йдеться не про привілейоване ставлення до окремих груп населення, наголошують ініціатори законопроєкту, а про безпеку та зручність. Посадка та висадка дитини, особливо коли її потрібно нести на руках, стають значно безпечнішими, якщо автомобіль припаркований ближче до входу в заклад.

Для багатьох батьків візит з немовлям перетворюється на справжнє логістичне випробування. Паркування ближче до входу, а не на відстані кількох сотень метрів, значно спростить повсякденні завдання. Це особливо важливо під час негоди або коли потрібно швидко реагувати на потреби малюка.

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