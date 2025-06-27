Водій раптово отримав штраф за паркування біля супермаркету

Як не отримати несподіваний штраф за паркування біля магазину
Мешканець Варшави несподівано для себе отримав "штраф" за паркування авто на стоянці біля будівельного супермаркету, куди він ходив за товарами. Українські водії в Польщі не мають повторювати таких помилок.
Про це повідомила Vitrina.
Не завжди безплатно
Водій приїхав за покупками та залишив автомобіль на великій парковці біля супермаркету Castorama. А коли вийшов до автомобіля, то побачив під двірником листок з вимогою сплатити додатковий збір у розмірі 190 злотих (приблизно 2166 грн).
З'ясувалося, що кожен відвідувач супермаркету може розраховувати на 180 хвилин безплатної стоянки на парковці, але для цього в терміналі паркування потрібно ввести номер автомобіля. Водій цього не робив, після чого отримав чек.
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Дрібний шрифт
Водій розповів, що правила паркування вказані дрібним шрифтом на щитах біля в'їзду на стоянку, і їх майже неможливо прочитати.
"Щоб розібратися у правилах, мені потрібно було зупинитися біля в'їзду, заблокувати проїзд та вичитувати дрібні рядки. Управитель стоянки явно розраховує на неуважність водіїв. І ловить їх на цьому", — розповів він.
Платити водій не збирається та хоче подати скаргу, а якщо буде потрібно, то готовий піти до суду. "Навіть якщо вони виграють – нехай зароблять мої 190 злотих по-чесному", — підсумував він.
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