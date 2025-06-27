Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортМедцентрСмакКіноНерухомістьВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeМетеоАвтоТехнологіїСвятаЕкономікаФінансиІнвестиціїАрміяРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Як не отримати несподіваний штраф за паркування біля магазину

Як не отримати несподіваний штраф за паркування біля магазину

Ua ru
Дата публікації: 27 червня 2025 01:20
Водій раптово отримав штраф за паркування біля супермаркету
Парковка біля супермаркету. Фото: wikimedia.org
Ключові моменти Не завжди безплатно Дрібний шрифт

Мешканець Варшави несподівано для себе отримав "штраф" за паркування авто на стоянці біля будівельного супермаркету, куди він ходив за товарами. Українські водії в Польщі не мають повторювати таких помилок.

Про це повідомила Vitrina.

Реклама
Читайте також:

Не завжди безплатно

Водій приїхав за покупками та залишив автомобіль на великій парковці біля супермаркету Castorama. А коли вийшов до автомобіля, то побачив під двірником листок з вимогою сплатити додатковий збір у розмірі 190 злотих (приблизно 2166 грн).

З'ясувалося, що кожен відвідувач супермаркету може розраховувати на 180 хвилин безплатної стоянки на парковці, але для цього в терміналі паркування потрібно ввести номер автомобіля. Водій цього не робив, після чого отримав чек.

Також читайте:

Чому варто вимкнути музику в авто під час паркування

На парковках Львова з'явився новий знак: чи загрожує штраф

Дрібний шрифт

Водій розповів, що правила паркування вказані дрібним шрифтом на щитах біля в'їзду на стоянку, і їх майже неможливо прочитати.

"Щоб розібратися у правилах, мені потрібно було зупинитися біля в'їзду, заблокувати проїзд та вичитувати дрібні рядки. Управитель стоянки явно розраховує на неуважність водіїв. І ловить їх на цьому", — розповів він.

Платити водій не збирається та хоче подати скаргу, а якщо буде потрібно, то готовий піти до суду. "Навіть якщо вони виграють – нехай зароблять мої 190 злотих по-чесному", — підсумував він.

Також читайте:

В Україні скорочують звичайні паркомісця для водіїв

Українських водіїв почали частіше штрафувати за це порушення

суд правила авто парковка штраф штрафи автомобіль водії
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації