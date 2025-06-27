Водій раптово отримав штраф за паркування біля супермаркету

Парковка біля супермаркету. Фото: wikimedia.org

Мешканець Варшави несподівано для себе отримав "штраф" за паркування авто на стоянці біля будівельного супермаркету, куди він ходив за товарами. Українські водії в Польщі не мають повторювати таких помилок.

Про це повідомила Vitrina.

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Водій приїхав за покупками та залишив автомобіль на великій парковці біля супермаркету Castorama. А коли вийшов до автомобіля, то побачив під двірником листок з вимогою сплатити додатковий збір у розмірі 190 злотих (приблизно 2166 грн).

З'ясувалося, що кожен відвідувач супермаркету може розраховувати на 180 хвилин безплатної стоянки на парковці, але для цього в терміналі паркування потрібно ввести номер автомобіля. Водій цього не робив, після чого отримав чек.

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Дрібний шрифт

Водій розповів, що правила паркування вказані дрібним шрифтом на щитах біля в'їзду на стоянку, і їх майже неможливо прочитати.

"Щоб розібратися у правилах, мені потрібно було зупинитися біля в'їзду, заблокувати проїзд та вичитувати дрібні рядки. Управитель стоянки явно розраховує на неуважність водіїв. І ловить їх на цьому", — розповів він.

Платити водій не збирається та хоче подати скаргу, а якщо буде потрібно, то готовий піти до суду. "Навіть якщо вони виграють – нехай зароблять мої 190 злотих по-чесному", — підсумував він.

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