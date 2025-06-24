Навіщо вимикати музику в автомобілі під час паркування

Радіо в автомобілі. Фото: freepik.com

Деякі водії рефлекторно вимикають музику в автомобілі або принаймні роблять її тихішою під час паркування. Розуміння такої поведінки дає уявлення про те, як мозок керує інформацією та відволікаючими факторами.

Про це написав Lʼautomobiliste.

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Людський мозок, попри свою складність, має обмежену здатність обробляти інформацію. Стикаючись зі складним завданням, таким як паркування, він схильний зменшувати зовнішні подразники — музику або розмови. Це дозволяє йому зосередити свої ресурси на поточному маневрі.

Увага, яка не є нескінченним ресурсом, змушує мозок швидко перемикатися між точками обробки для досягнення кращих результатів.

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Спосіб зосередитися

Вимкнення музики під час паркування — це простий спосіб зосередитися. Така поведінка виникає внаслідок внутрішнього процесу, призначеного для обмеження відволікаючих факторів, щоб бути ефективнішим під час дії, яка потребує уваги. Навіть якщо музика може здаватися просто фоновим шумом, вона являє собою додаткову інформацію для обробки мозку.

"Не божевілля стверджувати, що нам потрібно зменшити шум, щоб краще зосередитися. Прослуховування пісень з текстами — це відволікаючий фактор, який знижує продуктивність для інших, важливіших дій", — підсумувала нейротренер та спеціаліст з оптимізації роботи мозку Вікторія Байон.

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