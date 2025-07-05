Тонування скла автомобілів: які штрафи в Україні

Тонування вікна авто. Фото: bravoprotectionmn.com

Українські водії тонують вікна автомобілів для збільшення комфорту, захищаючи салон від сонячних променів, ультрафіолету та сторонніх поглядів. Крім того, тонування надає автомобілю більш естетичного вигляду та може підвищити безпеку у випадку ДТП, утримуючи осколки скла. Але в Україні існують правила щодо світлопропускної здатності, яких необхідно дотримуватися, щоб уникнути штрафів.

Про це написали Факти ICTV.

Реклама

Читайте також:

Вимоги до тонування

В Україні тонування дозволяється, але воно повинно мати певну світлопропускну здатність. Також колір скла не має спотворювати сприйняття білого, жовтого, червоного, зеленого та блакитного кольорів.

Працівник поліції обов’язково повинен використовувати спеціальні вимірювальні прилади для того, щоб визначити відсоток світлопропускання тонування.

Лобове скло повинно пропускати менш як 75% світла.

Бічне скло передніх дверей повинно пропускати менш як 70% світла.

Заднє скло може бути тонованим без обмежень.

Дзеркальне тонування скла в Україні заборонене.

Читайте також:

Який штраф за висунуту руку з вікна авто під час руху

Як не отримати несподіваний штраф за паркування біля магазину

Штраф за тонування

Штраф за тонування скла автомобіля регулюється статтею 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

За перше порушення передбачено стягнення у розмірі 340 грн .

. Якщо протягом року водій знову порушить правила тонування, його можуть позбавити права керування транспортним засобом на термін від 3 до 6 місяців.

Читайте також:

Який штраф водію за відмову від алкотестера

За скільки проміле у водія не заберуть права в Україні