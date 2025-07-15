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Какой штраф за прослушивание музыки в автомобиле

Ua ru
Дата публикации 15 июля 2025 20:40
Штраф за прослушивание музыки в автомобиле: когда выписывают
Водитель включает аудиосистему в машине. Фото: freepik.com

Салон автомобиля считается частной территорией, но пока оттуда не начинают мешать другим людям. Следовательно, прослушивание музыки в машине может привести к штрафу как за ее содержание, так и за уровень громкости, особенно в ночное время.

В каких случаях водителя может ждать взыскание?

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Русская музыка

Взыскание может быть наложено на водителя, если звук русской музыки выходит за пределы машины. Такие действия считаются публичной трансляцией контента страны-агрессора.

Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно поддержки национального музыкального продукта и ограничения публичного использования музыкального продукта государства-агрессора" касается не только медиа, но и публичных пространств, включая общественный транспорт и частные авто.

Штрафы за такое нарушение могут быть значительными — от 5100 грн до 8500 грн за первое нарушение, и от 17 000 грн до 25 500 грн за повторное. Но законопроект № 9547, который предлагает такие взыскания до сих пор не принят. Поэтому некоторые юристы указывают, что механизма наказания именно за русскую музыку в авто (если она не сопровождается другими нарушениями, например, хулиганством) пока нет.

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Статья 182 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП) запрещает нарушать общественный покой после 22:00 и до 8:00 утра в парках, скверах, зонах отдыха и на придомовых территориях. Максимально допустимый уровень шума в этих местах ночью не должен превышать 55 дБ.

За первое нарушение этой нормы предусмотрен штраф от 85 грн до 255 грн. За повторное — от 255 грн до 510 грн. При этом дополнительно суд может конфисковать звуковоспроизводящую аппаратуру нарушителя.

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Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
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