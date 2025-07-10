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Главная Авто Распространенные привычки водителей, за которые штрафуют

Распространенные привычки водителей, за которые штрафуют

Ua ru
Дата публикации 10 июля 2025 20:40
Пять распространенных привычек водителя, которые приводят к штрафам
Светофор. Фото: freepik.com

Часто водители могут даже не задумываться над тем, что они нарушают правила, за которые предусмотрены немалые штрафные санкции. Вот пять ситуаций, которые случаются ежедневно, и могут привести к неприятному финансовому взысканию.

Об этом написал Autogid.

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Скорость +20 км/ч

В Украине многие водители считают, что ехать на 20 км/ч сверх разрешенной скорости разрешено. Но полиция может на законных основаниях зафиксировать превышение и выписать штраф. Плюс в случае ДТП эти лишние километры могут сыграть против нарушителя в суде.

Желтый сигнал

Водители часто проскакивают перекресток на желтый сигнал светофора. Многие думают, что это разрешено. На самом деле сигнал означает запрет движения, кроме случаев, когда торможение может быть аварийным. За такой проезд предусмотрен штраф 510 грн.

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Включайте поворотники

Многие участники движения перестраиваются без включенного поворотника или подают этот сигнал слишком поздно. Это раздражает других водителей и предусматривает штраф 510 грн.

Не своя полоса

Часто водители едут вторым рядом до последнего метра перед поворотом, чтобы проскочить быстрее. Это создает хаос на дороге, может вызвать ДТП и немалый штраф.

Левая полоса

На загородных трассах многие забывают, что крайняя левая полоса предназначена только для обгона, поворота налево и разворота. За постоянное движение по ней предусмотрен штраф 510 грн.

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Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
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