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Главная Авто Какой штраф за парковку авто на пляже

Какой штраф за парковку авто на пляже

Ua ru
Дата публикации 8 июля 2025 05:10
Парковка авто на пляже: какой штраф для водителя
Авто на берегу. Фото: freepik.com

С началом летней жары пляжи заполняются отдыхающими. Однако стоит быть осторожнее за рубежом, например, в Испании, где специальный закон "О побережье" запрещает несанкционированную парковку и движение транспортных средств на пляжах.

Об этом написал 20minutos.

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Штрафные санкции

Размер взыскания зависит от тяжести нарушения, местных правил и типа места, где водитель ставит свой автомобиль. Обычный штраф составляет от 50 до 150 евро, в зависимости от положений каждого городского совета.

В случаях, когда пляж расположен в пределах заповедника, природного парка или специальной охранной зоны, штрафы могут значительно возрастать, достигая 6000 евро.

Также важно убедиться, что кемпинг с автофургоном или кемпером является законным, так как в подавляющем большинстве случаев это тоже является основанием для штрафа.

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Как удалить песок из салона

После поездки за город автомобиль может покрыться песком снаружи и внутри. Сначала удалите его из салона сжатым воздухом, который можно найти на АЗС, особенно с ковриков и труднодоступных мест. После этого рекомендуется воспользоваться пылесосом для салона, чтобы удалить остатки песка.

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Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
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