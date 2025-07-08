Парковка авто на пляже: какой штраф для водителя

Какой штраф за парковку авто на пляже
С началом летней жары пляжи заполняются отдыхающими. Однако стоит быть осторожнее за рубежом, например, в Испании, где специальный закон "О побережье" запрещает несанкционированную парковку и движение транспортных средств на пляжах.
Об этом написал 20minutos.
Штрафные санкции
Размер взыскания зависит от тяжести нарушения, местных правил и типа места, где водитель ставит свой автомобиль. Обычный штраф составляет от 50 до 150 евро, в зависимости от положений каждого городского совета.
В случаях, когда пляж расположен в пределах заповедника, природного парка или специальной охранной зоны, штрафы могут значительно возрастать, достигая 6000 евро.
Также важно убедиться, что кемпинг с автофургоном или кемпером является законным, так как в подавляющем большинстве случаев это тоже является основанием для штрафа.
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Как удалить песок из салона
После поездки за город автомобиль может покрыться песком снаружи и внутри. Сначала удалите его из салона сжатым воздухом, который можно найти на АЗС, особенно с ковриков и труднодоступных мест. После этого рекомендуется воспользоваться пылесосом для салона, чтобы удалить остатки песка.
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